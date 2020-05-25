Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Он назвал фейком новость, где ему приписывают цитату, в которой он жалуется, что пенсионерам деньги дают, а артистам — нет.

50-летний стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) ответил на критику, которая обрушилась на него и его семью после сравнения доходов пенсионеров и артистов. Якобы последние вообще от государства не получают ни копейки в период пандемии. Хотя нуждаются в этом не меньше пенсионеров.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — вот скандальная цитата, которую приписывают Глушко.

Муж Наташи Королевой записал видеообращение, в котором не знает то ли плакать, то ли смеяться. Ведь, по его уверению, выше представленная цитата – результат кропотливой работы журналиста, который перевернул его слова. Новость он назвал фейком, а от такого сравнения отрекся.

«Переврать, вырвать из контекста, перевернуть с ног на голову – вот в этом наши горе-журналисты преуспели. Барышня, то, что вы сделали… Бог вам судья. Карму еще никто не отменял», — обратился Сергей Глушко.

Мужчина призвал не верить тому, что про него написали, а также отметил, что вообще-то и сам всегда старался помогать людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

«Поймите, не надо верить тому, что пишут. Сейчас в стране полная безнаказанность. Статья фейковая. Это не так. Вырвано из контекста. Будучи офицером запаса, имеющим деда воевавшего, отца из запаса, я априори не мог сказать то, что мне приписывают». – подчеркнул мужчина.

И если безденежье Наташи Королевой и Сергея Глушко оказалось фейковой новостью, то для кого-то из звезд это реальная проблема. Для тех же Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Они совсем остались без денег из-за недостроенного спорткомплекса, который некому продать, и дорогого хобби музыканта – теплоходы.

Ранее тему отсутствия заработков обсудили продюсер Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров. Последний посмеялся на сетующими на отсутствие концертов и корпоративов артистами, а продюсер наоборот – встал на защиту всех артистов. Ведь речь идет не только об известных персонах, у которых несомненно есть подушка безопасности, что мы ежегодно видим в рейтингах Forbes, но и о начинающих артистах, которые лишились единственного источника заработка. Его поддержали многие артисты – Алсу, Анита Цой, Наташа Королева и прочие.