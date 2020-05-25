Уханьский институт вирусологии рассказал миру правду о COVID-19

По Сети ходит достаточно информации о том, что штамм Covid-19 был создан в китайской лаборатории, которая могла находиться в Уханьском институте вирусологии. Представители заведения ответили на все обвинения, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Согласно информации от института, их специалисты провели клиническое испытание вируса 30 декабря. Тогда был изучен патоген, в котором нашли совершенно новый вирус SARS-CoV-2. До 30 декабря институт не владел никакими данными о штамме, никогда его не видел, не изучал и не хранил. Об этом заявила доктор Ван Йеньи в интервью CGTN. Геном коронавируса на 96,2% совпал с тем, который был найден у летучих мышей. Однако это не говорит ничего о происхождении штамма. По словам специалиста, вирус включает 30 тыс. разных оснований. 3,8% ‒ это больше 1100 нуклеидов, видоизменение которых заняло бы много времени. Примерно 50 лет ушло бы на превращение вируса в SARS-CoV-2.Ранее институт рассказал миру об отличиях генов коронавируса. Люди сразу же решили, что заведение хранило образцы штамма, а затем случайно освободило их. На самом деле это не имеет ничего общего с реальностью.Другая версия гласит, что Covid-19 произошел от животных. Эта теория тоже не имеет каких-либо подтверждений, так как до сих пор не найдены вирусы, напоминающие SARS-CoV-2. Для выяснения истины ученым необходимо объединить усилия, отметила вирусолог.Таким образом, все мы зашли в тупик. Вирус не был разработан в лаборатории и не перекочевал от летучих мышей. Его происхождение по-прежнему остается загадкой.