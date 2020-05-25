Названы пять суперфудов, которые стоит ввести в свой рацион

Брокколи

О пользе брокколи говорят многие диетологи. В ее составе присутствует фолиевая кислота, витамины С и К, а также калий. Доказано, что фолиевая кислота необходима для развития кровеносной и иммунной систем, ее недостаток у взрослых вызывает анемию, а у плода на стадии внутриутробного развития — дефекты нервной трубки.Витамин С необходим для укрепления иммунитета, а также он помогает усваивать железо. Витамин К играет большую роль в мышечном метаболизме, обеспечивает здоровую работу почек и восстановление соединительной ткани.Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, брокколи обязательно стоит включить в рацион, поскольку этот вид капусты обладает низкой калорийностью. Ну а если брокколи есть не хочется, но хочется дать организму те полезные вещества, которые она содержит, можно приобрести вытяжку из нее.

Спирулина

О пользе спирулины говорят эксперты ВОЗ. Доказано, что это растение состоит на 70% из белковых соединений, поэтому его употребление рекомендовано людям, исключившим из рациона животный белок. Также в составе спирулины есть водоросли восемь незаменимых аминоксилот, железо, магний, кальций, селен и цинк.

Но стоит учитывать, что эту водоросль нельзя тем людям, которые принимают антикоагулянты. Противопоказана при фенилкетоунрии. Осторожно стоит употреблять ее и при проблемах со щитовидной железой.

Какао

Какао — это продукт, который добавляют во многие десерты. В итоге все положительные свойства какао зачастую сходят на нет в батончиках и пирожных из-за содержащегося в них сахара. Тем не менее, какао содержит клетчатку, флавонолы, кальций, магний, железо, цинк, меланин. Поэтому следует выбирать органические продукты с какао. Так можно получить максимальную пользу от него, отмечают эксперты. Яндекс Дзен