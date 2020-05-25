В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

В Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предполагающий снижение возраста начисления надбавки к пенсии с 80 лет до 75 лет. Из уточненных данных следует, что законопроект был внесен депутатами от ЛДПР.Сейчас по закону «О страховых пенсиях» граждане, достигшие 80 лет, получают повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Согласно проекту, изменения коснутся возраста – его планируют снизить на пять лет.Авторы ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения, которая причисляет к лицам старческого возраста достигших 75 лет. Отмечается, что почти все люди старше 75 лет имеют хронические заболевания и во многих странах им предоставляются различные доплаты и меры поддержки. Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.Кто получит прибавку к пенсии с 1 июля 2020 годаВ Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, какие пенсионеры с 1 июля 2020 года начнут получать пенсию с учетом новой индексации.

Как уточнили в организации, были приняты поправки в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании. Согласно внесенным изменениям, с 1 июля право на индексацию вернут пенсионерам, которые являются опекунами.Пенсионеры, которые являются опекунами своих внуков, странным образом попадали в категорию работающих. Фактически такие граждане не работали, но за опекунство они получают небольшое вознаграждение из регионального бюджета (около 3-4 тысяч рублей). Оно и считалось их «зарплатой».Однако с 1 июля ситуация изменится, данные пенсионеры приобретут новый статус, и для них вернется право на индексацию выплат. В ПФР уже готовят списки таких граждан.«Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделения Пенсионного фонда до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций», – отмечают в ПФР.Всего на данное повышение из бюджета до конца года выделят 720 миллионов рублей.