Алтайские производители назвали неоправданным ограничение экспорт гречихи условиях пандемии

Производители гречневой крупы испытывают серьезные трудности в связи с запретом на экспорт круп. В конце марта Евразийская экономическая комиссия на фоне пандемии приняла решение о запрете на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из ЕАЭС. Запрет начал действовать с 12 апреля и продлится до 30 июня. Среди прочих продуктов под ограничение подпадают гречиха, крупа, мука грубого помола, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки и др. Представители отрасли из Алтайского края указали на важность экспорта в условиях спада производства на российских предприятиях, последовавшего за ажиотажным периодом марта-апреля.

Несмотря на уменьшение посевного клина и неурожай в 2019 году, российские производители стабильно и в полной мере обеспечивают внутреннюю потребность рынка. Ранее эксперты рынка уже отмечали, что для покрытия внутренних потребностей полученного урожая более чем достаточно. Вместе с тем в марте-апреле в отрасли сложилось перепроизводство из-за ажиотажного спроса населения на крупу в момент начала распространения коронавирусной инфекции. В итоге накануне майских праздников некоторые переработчики Алтайского края были вынуждены остановить производство, сообщает портал «ru24». По данным издания, 80 % перерабатывающих мощностей сегодня стоит. По словам участников рынка, спасти ситуацию для производителей могла бы возможность отгрузок на экспорт.

Игорь Яковец, генеральный директор ООО «Романовское ЗПП»: Сбалансировать рынок в какой-то мере позволял экспорт. Сегодня [российский] рынок уже перенасыщен продукцией. Экспортные контракты, безусловно, гораздо привлекательнее, цены на крупу выше. Искусственное ограничение экспорта грозит образованием профицита круп в России и снижением и без того невысокой рентабельности российских производителей и крупоперерабатывающих предприятий. В конечном счете, потеря экспортных рынков может обернуться не только финансовыми убытками для российских переработчиков и сельхозпроизводителей, но и колоссальным снижением экспортного потенциала всей отрасли.

В отрасли было приложено много усилий для начала поставок продукции за рубеж и открытия экспортных рынков. Основными импортерами гречки стали Литва, Украина, Польша, Китай. Налажены поставки в Японию, Азербайджан, Сербию, Абхазию.

По данным Минсельхоза, в 2019 году экспорт гречихи составил 64,3 тысяч тонн (при производстве 785,7 тысяч тонн). В российском Минсельхозе подчеркивают: в настоящий момент дефицита запрещенных к экспорту товаров не наблюдается. Ограничение экспорта применяется как дополнительная мера, направленная на сохранение стабильной ситуации на рынке ЕАЭС в условиях пандемии коронавируса.