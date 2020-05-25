Заммэра Москвы оценил ситуацию в столичной экономике

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что ситуация в экономике города не является критической. Об этом сообщает

Он отметил, что большая часть предприятий в столице пока еще не может полноценно работать.

«Но и говорить о критической ситуации я бы не стал — и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса», — сказал он.

Ефимов рассказал, что ряд промышленных предприятий постепенно переходит к нормальному режиму работы, однако сфера услуг по-прежнему закрыта.

Ефимов отметил, что бюджет Москвы из-за сложившейся ситуации недополучил 160 млрд руб.

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