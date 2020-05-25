Обнаружена самая близкая к Земле черная дыра: опасна ли она?

Масса черной дыры больше массы Солнца в 4,2 раза, находка относится к звездной системе HR 6819. Интересно, что для наблюдения за этой звездной системой не обязательно обладать большой обсерваторией: объекты отчетливо видны в безлунную ночь в южном созвездии Телескопа.

Изучением черной дыры занимались астрономы из обсерватории Ла-Силья, которая находится в Чили. Применялся двухметровый телескоп, который и помог выяснить, что система включает две звезды и невидимый объект. Было определено, что черная дыра находится в спящем состоянии: она не потребляет вещество. Тысяча световых лет – небольшое расстояние в рамках космоса, однако его достаточно, чтобы Земля оставалась в безопасности.

Обнаруженная черная дыра относится к объектам звездной массы, которые образуются после смерти массивных звезд. Бывают также сверхмассивные черные дыры, которые имеются в сердце любой галактики. Черные дыры невозможно увидеть, поэтому ученые полагаются только на искривление фонового света, которое происходит вокруг этих объектов.

Земля достаточно отдалена от любых черных дыр, чтобы люди могли ни о чем не беспокоиться. Возможно, имеются объекты, которые не входят в звездные системы. Такие дыры невозможно обнаружить, поскольку вокруг нет никаких следов их присутствия.