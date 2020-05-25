Обнаружена самая старая звезда во Вселенной

Если верить выводам ученых, нашей Вселенной 13,8 млрд лет. Некоторые эксперты задаются вопросом, когда же появились первые звезды. Согласно статье в научном журнале Nature, это случилось 180 млн лет назад, однако точно сказать нельзя. В рамках новых исследований астрономы попытались найти самую старую звезду, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. После Большого взрыва во Вселенной было достаточно тепло, поэтому формирование нейтрального водорода, основного материала звезд, являлось невозможным. Только спустя миллионы лет, а именно 400-500, зажглось первое тело. Нейтральный водород стал формировать огромные облака, из которых и возникли звезды. О возрасте звезд может рассказать уровень железа в них. На ранних этапах существования Вселенной этого элемента почти не было, поэтому звезды образовывались из водорода и гелия. Только в более новых звездах можно обнаружить достаточное количество кремния и железа, за счет которых происходит ядерный синтез. Во время взрыва звезды «делятся» своими элементами с другими объектами, которые находятся рядом. Согласно заявлениям ученых, они, вероятнее всего, обнаружили самую древнюю звезду, которая содержит невероятно малое количество железа и сейчас угасает. Возможно, рождение звезды произошло на самых ранних стадиях развития Вселенной. Обнаруженный объект готовится к перерождению. После вспышки он может стать либо нейтронной звездой с большой плотностью, либо черной дырой. Звезда получила название SMSS J160540. 18-144323.1. Ученые будут продолжать следить за ней для выяснения деталей её существования. Сегодня объект представляет собой красного гиганта в галактике Млечный Путь. Ученые надеются изучить историю звезды вплоть до Большого взрыва.