В Турции 126-летняя женщина победила COVID-19

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mavit
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В Турции 126-летняя женщина победила COVID-19

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции». Так же известно, что Эще ханым 126 лет, у неё 14 детей и 400 внуков и правнуков.