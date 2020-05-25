В Турции 126-летняя женщина победила COVID-19

За последние сутки в Татарстане обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число...
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
РИА «Новости»
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что студентам вузов cтраны планируется выдавать образовательные кредиты на...
Для чего нужна автомобильная шпатлевка
Многим автовладельцам с большим профессиональным опытом, хорошо известно, что, помимо восстановительного ремонта различных автомобильных агрегатов и частей, не менее...
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В Подмосковье завершается посевная кампания; весенне-полевые работы велись даже в условиях пандемии коронавируса.
Губернатор Андрей Воробьев проверил ход посевной в г.о. Зарайск.
«У нас...