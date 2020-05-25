29 травня на Волині можуть послабити карантин

У Волинській області можуть прийняти рішення про послаблення карантину у п’ятницю, 29 травня.

Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що нині із 3 основних показників для виходу з карантину один перевищує допустиму норму. Йдеться про індицентність, тобто замість норми до 12 хворих на 100 тисяч населення в області цей показник становить 15,36.

«Показники вищі середнього і вищі від допустимих. Найгірша ситуація у Ківерцівському районі (69,2), Ковелі (49,8), Маневичах (22,4), Луцькому районі (19,4), Горохівському районі (18). Коли ми зможемо локалізувати в цих регіонах, то можемо послабити карантин», — зауважила посадовиця.

За її словами, якщо 29 травня показник інцидентності буде меншим за 12, то в області послаблять карантин.