62 новых случая коронавируса зарегистрировали в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 849. Выздоровели (по нарастанию) на 25 мая 1 959 (+52 за сутки), умерли 10 человек.

Как уточнили в оперштабе республики, два случая завозные, остальные — контактные. 12 пациентов госпитализированы, 50 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 28, Набережные Челны — 10, Тукаевский район — 4, Высокогорский — 3. По два случая обнаружили в Алькеевском, Атнинском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Нижнекамском районах. По одному выявили в Альметьевском, Апастовском, Елабужском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Сармановском,

Пациенты по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 10 человек, от 30 до 50 — 26 человек, от 50 до 60 — 14 человек, от 60 до 70 — 10 человек, от 70 до 80 лет — 1 человек.

Всего в России за минувшие сутки выявили 8 946 случаев заражения. Нарастающим итогом выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (2560), Московская область (831), Санкт-Петербург (374), Свердловская область (279), Нижегородская область (229).