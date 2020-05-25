Депутат Алтайского Заксобрания попросит прокуратуру проверить кадровый бедлам администрации Каменского района

Депутат Алтайского Заксобрания Василий Железовский намерен обратиться в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников администрации Каменского района, которые, по его мнению, нарушили трудовое законодательство. Как сообщил депутат ИА «Банкфакс», 21 мая его назначили директором Каменской спортивной школы, но всего через два дня выпустили новый приказ об отмене предыдущего (копии имеются в распоряжении редакции). Причины столь быстрой отставки в документе не раскрываются, а и.о. председателя районного комитета по физкультуре и спорту Снежана Бабкина затруднилась уточнить корреспонденту и самому Железовскому обстоятельства этого решения. Ситуация разворачивается на фоне ухода с поста руководителя комитета Сергея Карелина при странных обстоятельствах.

Как следует из документов, предоставленных депутатом, 21 мая председатель районного спорткомитета Сергей Карелин подписал приказ о назначении Василия Железовского на пост директора спортшколы. С ним даже успели заключить трудовой договор. Однако 25 мая, когда народный избранник пришел на рабочее место, его ознакомили с новым документом, отменяющим старый. Его Железовскому предоставили управляющая делами администрации района Светлана Захарова и Снежана Бабкина, которая значится и.о. председателя спорткомитета. В соответствии с этим документом, 22 мая специальная комиссия решила отменить приказ Карелина и признать недействительным трудовой договор, заключенный с Железовским.

На просьбы предоставить ему протокол заседания этой комиссии депутат получил отказ. Он уверен, что его не было вовсе, а столь скорая отставка при таких обстоятельствах — нарушает нормы трудового законодательства. «Я считаю, что за это решение ответственна и.о. главы района Евгения Гордиенко. Ветер дует именно оттуда», — привел свое мнение Железовский в разговоре с корреспондентом. Он добавил, что намерен обратиться в прокуратуру.

Обстоятельства принятия двух противоположных по смыслу приказов также можно назвать загадочными. Сама Снежана Бабкина в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» рассказала, что исполняет обязанности руководителя комитета только с 23 мая. По ее словам, Сергей Карелин 21 мая написал заявление об увольнении и с тех пор не выходит на связь. Что до заключения комиссии, то Бабкина заверила, что не знакома с доводами, которыми руководствовались ее члены при принятии решения. В то же время она заявила, что видела документы.

На момент подготовки материала связаться с управляющей делами администрации Светланой Захаровой не удалось. Начальник отдела по вопросам муниципальной службы и кадрам Ольга Гарипова отказалось от комментариев, мотивируя это тем, что не имеет таких полномочий. Председатель правового комитета Ирина Потанина пообещала попробовать уточнить, на каких основаниях комиссией было принято такое решение.

Отметим, что после вступления в силу приговора Федору Найдену, который занимал пост главы района, тучи начали сгущаться и над и.о. главы Евгенией Гордиенко. Наблюдатели не исключают, что в ближайшее время исполняющая обязанности, над которой нависла перспектива отставки, может спровоцировать скандалы в муниципалитете.