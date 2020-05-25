Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжает оставаться в больнице, где лечится от COVID-19. «Пока еще нахожусь в больнице», — сказал официальный представитель Кремля на вопросы о своем текущем самочувствии.В свою очередь, его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая тоже заразилась коронавирусом, ранее сообщила, что уже выписана.Как сейчас состояние Пескова, заболевшего коронавирусомСупруга пресс-секретаря Путина указала на то, что Песков постепенно восстанавливается, так как медикам удалось выбрать правильное лечение, которое приносит положительные результаты.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!» — поделилась новостями Навка.Что случилось с Дмитрием ПесковымО его госпитализации стало известно 12 мая, в больницу также положили его супругу Татьяну Навку, однако в настоящее время она выздоровела и уже находится дома.Первым в правительстве РФ заболел премьер-министр Михаил Мишустин, 19 мая он вернулся к исполнению своих обязанностей.