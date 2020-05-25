Сразу в ряде российских регионов отменят карантин

44 из 85 регионов России имеют основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, «сегодня или завтра». Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Карантин в России: в скольких регионах снимут«Сорок четыре субъекта — больше половины в Российской Федерации — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика», — рассказала главный санитарный врач страны.По ее словам, ситуация в России стабилизировалась. Как отметила Попова, коэффициент распространения вируса — то есть сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — на данный момент меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице.Отменят ли карантин: мнение экспертовНедавние высказывания главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико вызвали резкую реакцию со стороны депутата Госдумы Геннадия Онищенко. Речь идет о поголовном иммунитете, который необходим для подавления пандемии коронавируса. Зампред комитета по образованию и науке отметил, что в России никогда не доводили уровень иммунитета до 95%. Дело в том, что популяционный порог при низком распространении инфекции действует в гораздо меньших масштабах.

Онищенко также раскритиковал надежды Брико относительно вакцины от COVID-19, разработка которой завершится лишь в 2021 году. До широкого применения сыворотка должна пройти клинические испытания. Ситуацию может усугубить возможная мутация SARS-CoV-2, которая не только преодолеет общий иммунитет, но и сведет эффективность препарата к нулю. Известно, что природная защита от патогена уже сформировалась у значительной части россиян: сопротивляемость коронавирусу выявили у 12% обследованных жителей Москвы.Что будет дальшеВторая волна коронавируса в России ожидается в октябре-ноябре. Об этом ранее на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке сказал президент России Владимир Путин.Комментируя отмену ограничений, российский лидер напомнил, что нельзя забывать о том, что «может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь». Соответствующие прогнозы делают российские специалисты и их коллеги за рубежом, указал он.Путин подчеркнул, что Россия должна быть готова к такому сценарию. Вместе с тем он обратил внимание главы Минздрава Михаила Мурашко, что после окончания эпидемии необходимо в полном объеме восстановить работу медицинских учреждений.