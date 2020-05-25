В Турции надеются, что авиасообщение с Россией возобновится с середины июля

«Поездки в рамках внутреннего туризма начнутся с конца мая, и их количество продолжит расти в июне. Мы возлагаем надежды, что с середины июня со многими странами, в первую очередь с азиатскими и европейскими, начнет восстанавливаться авиасообщение. Я надеюсь, что авиасообщение с Россией возобновится с середины июля», — цитирует его агентство.

По словам Эрсоя, в Турции «каждый день число новых случаев (заражения коронавирусом — ред.) быстро снижается», и в связи с этим постепенно снимаются ограничения.