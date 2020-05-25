В Казани произошел взрыв газа в жилом доме

В Казани утром в понедельник произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Волгоградской, 19. Об этом сообщил источник «БИЗНЕС Online», позднее информацию подтвердили в МЧС.

По нашим данным, в стене дома образовалась трещина, существует угроза обрушения. Пострадала хозяйка квартиры, где взорвался газ.

В пресс-службе главного управления МЧС России по РТ рассказали, что сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме на улице Волгоградской, 19 поступило в 6:40. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №1.

«Установлено, что произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире №40 на пятом этаже без дальнейшего горения. Пострадала хозяйка квартиры, личность устанавливается. Производится эвакуация людей», — сообщили в МЧС.

На место происшествия прибыл начальник главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. По последним данным, эвакуированы 52 человека, из них 10 детей. Состояние здания оценит специальная комиссия. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту случившегося. Соответствующее поручение сегодня дал прокурор республики Илдус Нафиков.

«Предметом проверки станут вопросы соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования», — сообщил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.