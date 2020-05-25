Человек против системы: как работяга на бульдозере отомстил городским властям

Это был обычный человек, законопослушный американец Марвин Химейер. Казалось бы, его ждет судьба типичного работяги, родившегося в Америке начала 50-х. Но он решил играть по своим правилам.

Закончил школу, пошел служить в ВВС. Оттуда его отправили во Вьетнам, где он отслужил 4 года техником на авиабазе. Там он полюбил работать с машинами и, демобилизовавшись, освоил профессию сварщика. Знакомые характеризовали его так: «Если Марвин ваш друг, то лучшего друга не найти. Если он решит, что вы — враг, то вам лучше держаться подальше».

Уже в зрелом возрасте он продал долю в автосервисе в родной Южной Дакоте и перебрался в штат Колорадо, в небольшой городок Гренби, на западной окраине которого открыл свою автомастерскую. Недалеко от Гренби находится горнолыжный курорт Аспен — недвижимость здесь — одна из самых дорогих в США. Аспен — излюбленное место отдыха миллионеров, каждый из которых хочет иметь там свой дом. Это спровоцировало строительный бум в начале нулевых и в Гренби построили новый цементный завод как раз возле мастерской Марвина.

Завод начал стремительно расширяться и скупать близлежащие земли. Цементная компания платила в среднем по 50 тысяч долларов за участок, но Химейер, вложивший в свою мастерскую и территорию вокруг много средств и труда, отказался продавать по такой низкой цене. Тогда владельцы завода решили действовать с упрямцем методом санкций и вся городская власть, а город «держала» одна семья Томпсонов, стала на сторону цементной компании. (Есть версия, что Химейер запросил $270 тысяч, а когда компания согласилась на эту сумму, завысил цену до $400 тысяч, а потом и вовсе до $ 1 000 000. Но, очень вероятно, что эту версию распространила цементная компания, чтобы скрыть свои нечестные методы и выставить Химейера неадекватным самодуром. Также, есть данные, что Марвин Химмейер действительно запросил $400 000 — в такую сумму оценил его собственность профессиональный оценщик. Но дельцы решили, что гораздо дешевле будет «отжать» землю у Химейера).

Первым шагом в этой войне стало то, что завод отрезал единственную дорогу, ведущую к мастерской сварщика. Марвин подал заявление в суд с целью обжаловать это решение, но проиграл. Он хотел получить разрешение на установку канализации, но и тут ему было отказано. Тогда Химейер покупает себе списанный бульдозер Komatsu D355A, ремонтирует его, надеясь самостоятельно проложить другую дорогу к своей мастерской, в объезд заводских территорий.

Но и здесь его ждало разочарование, так как городская администрация и это запретила делать, да еще и оштрафовала его за отсутствие канализации на 2,5 тысячи долларов. Он заплатил штраф, а к квитанции приложил записку с одним только словом – «трусы». Химейер понял, что вся власть города: шерифа, судья, и мэр Томпсон-старший — это коррумпированная система, ополчившаяся против него.

Последней каплей для Химейера стала смерть отца. Жена его младшего брата позже вспоминала, что Химейер вел себя на похоронах немного странно, как будто приехал попрощаться со всеми родными. Кроме того, ей показалось, что уезжать ему совсем не хотелось.

Когда он вернулся в Гренби спустя несколько дней, то обнаружил, что ему отключили воду, свет и опечатали мастерскую. Кроме того, местный банк пригрозил забрать у него дом, так как якобы обнаружилась ошибка в оформлении ипотечного кредита.

Марвин заперся в мастерской на полтора месяца. Объяснение своего готовящегося поступка он записал на аудиокассеты и отравил брату. 4 июня 2004 года он опустил броневой короб, состоящий из двух 12-миллиметровых стальных листов, проложенных сантиметровой бетонной подушкой, на шасси своего Komatsu. «Опуская его, Химейер понимал, что после этого из машины ему уже не выбраться», заявят чуть позже полицейские эксперты.

В 14:30 Химейер выехал через стену мастерской на своем бронированном бульдозере. Первой его целью стали здания цементного завода, которые он разрушил за 10 минут. Сопровождаемый кортежем полиции бульдозер направился в город, чтобы заехать в гости к мэру, судье и другим обидчикам — у него был целый список адресов. Ни полиция, ни вызванный спецназ не могли остановить грохочущего монстра. Их стрелковое оружие и гранаты были бессильны против танка Химейера.

Машина была оснащена телекамерами с выводом изображения на мониторы внутри кабины. Камеры были защищены толстым пластиком и имели систему очистки объективов сжатым воздухом на случай ослепления их пылью и мусором. Также Химейер взял с собой противогаз, небольшой запас еды и воды. Через амбразуры в броне отстреливался тремя винтовками — стрелял поверх голов, чтобы только отпугнуть излишне прытких полицейских.

В течении часа Химейер снял фасады с домов членов городского совета, разрушил здание банка, здания газовой компании «Иксел энерджи», отказавшейся после штрафа заправлять его кухонные газовые баллоны, здание мэрии, офиса городского совета, пожарной охраны, товарного склада, несколько жилых зданий, принадлежавших мэру города, редакцию местной газеты и публичную библиотеку.

Его попытались остановить здоровенным скрепером. «Komatsu» без особого труда запихал скрепер задом в фасад магазина и там оставил. Машина, набитая взрывчаткой, на пути Химайера тоже не дала нужного результата. Однако у бульдозера был пробит радиатор из которого вытекала охлаждающая жидкость.

В 15:50 Химейер начал рушить мелкооптовый магазин «Гэмблс». Бульдозер завалило обломками крыши, он застрял и заглох навсегда. Когда полиции с помощью автогена спустя несколько часов удалось проделать в броне бульдозера дыру, оказалось, что Химейер застрелился.

В итоге, городу был причинен ущерб на $ 5 млн. Цементный завод так и не оправился от разрушений, собственники посчитали, что от него нужно избавиться, и продали. Никто из людей серьезно не пострадал. Была только одна жертва этой бульдозерной ярости — Марвин Химейер.

Кто-то называет его антиглобалистом-террористом, кто-то «последним героем Америки», боготворя его за смелость, непримиримость и бескомпромиссную борьбу против коррумпированной государственной системы.