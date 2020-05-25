Сразу в ряде российских регионов отменят карантин

44 из 85 регионов России имеют основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, «сегодня или завтра». Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Карантин в России: в скольких регионах снимут

«Сорок четыре субъекта – больше половины в Российской Федерации – уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика», – рассказала главный санитарный врач страны.

По ее словам, ситуация в России стабилизировалась. Как отметила Попова, коэффициент распространения вируса – то есть сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции – на данный момент меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице.

Что будет дальше

Вторая волна коронавируса в России ожидается в октябре-ноябре. Об этом ранее на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке сказал президент России Владимир Путин.

Комментируя отмену ограничений, российский лидер напомнил, что нельзя забывать о том, что «может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь». Соответствующие прогнозы делают российские специалисты и их коллеги за рубежом, указал он.

Путин подчеркнул, что Россия должна быть готова к такому сценарию. Вместе с тем он обратил внимание главы Минздрава Михаила Мурашко, что после окончания эпидемии необходимо в полном объеме восстановить работу медицинских учреждений, рассказывает телеканал «360».