В Новосибирске продолжают нарушать карантин и самоизоляцию

В Новосибирске ночью вопреки всем введённым карантинным мерам отгремела массовая дискотека. Куда направятся «весельчаки» после дискотеки — в COVID-госпиталь?

В ночь с 23 на 24 мая жители Новосибирска вопреки введённым мерам самоизоляции устроили массовую вечеринку на площади Ленина. Молодёжь, находясь в каких-то сантиметрах друг от друга, конечно же, без масок и других средств защиты, лихо отплясывала под песни «Ленинграда», Верки Сердючки и другие.

Судя по опубликованным очевидцами видео, ни один из присутствующих не был защищён индивидуальными средствами защиты.

Губернатор региона Андрей Травников поручил полиции провести проверку. При этом стоит отметить, что организаторам дискотеки грозит ответственность не за нарушение самоизоляции, а по другим статьям.

«По поручению губернатора полиция проведёт проверку в связи с нарушением общественного порядка и закона о тишине. По её результатам будет принято решение», — сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.

Полицейские установили организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска, им предстоит заплатить штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС 24 мая рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как уточнили в ведомстве, участники вечеринки привлечены к административной ответственности по статьям «Нарушение тишины и покоя граждан» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Сумму штрафов, а также число горожан, привлеченных к ответственности, в пресс-службе не назвали.

Карантин в Новосибирске: последние новости

В Новосибирской области предприятия и жителей оштрафовали почти на 4 млн рублей за нарушение ограничений, действующих во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что число нарушителей ограничений в регионе превысило тысячу.

Среди нарушителей — лица, не соблюдавшие карантин по предписанию Роспотрендзора. Протоколы составлены на 254 потенциальных носителей коронавируса. Кроме того, 910 протоколов выписали тем, кто не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию.

А 19 и 20 мая представители власти, полиции и Роспотребнадзора проверили 93 предприятия. Так, в закусочной «Пиво Вино» продавали алкоголь навынос и оказывали услуги общепита, что является нарушением. Владельцу забегаловки грозит штраф до 300 тысяч рублей. Кроме этого, нарушение СанПиН выявили в продуктовом магазине и в пекарне «Дом Хлеба».

В Новосибирской области к 24 мая зарегистрировано 2043 случая заражения коронавирусом, среди них 131 ребенок. Вылечились 882 человека – их отпустили домой, 27 пациентов умерли.

Накануне оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе сообщил о смерти ещё двух пациенток с COVID-19, им было 70 и 60 лет.

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заразился коронавирусом. Чиновника госпитализировали 20 мая, сейчас установлен круг его контактов, 12 человек отправили на карантин. В Роспотребнадзоре уточнили, что потенциальными носителями опасной вирусной инфекции могут быть все, кто так или иначе взаимодействовал с Конюком с 6 по 20 мая.

Также накануне сообщалось о смерти 38-летней диспетчера скорой помощи от коронавируса. Данную информацию подтвердила главный врач ведомства Ирина Большакова. Подробностей гибели женщины не приводится, известно лишь, что у неё остался ребёнок.