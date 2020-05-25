Состояние Заворотнюк постепенно улучшается

Анастасия Заворотнюк, у которой осенью диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, на данный момент чувствует себя хорошо. Источники утверждают, что на данный момент Настя находится уже дома, рядом со своим супругом.

Как на сегодняшний день состояние здоровья Заворотнюк 25.05.2020

Она вполне оправилась от болезни, хотя медики не хотели отпускать артистку.

Так, известная певица Наташа Королева, которая оказалась соседкой артистки по загородному участку, призналась, что была рада услышать хорошие известия. Поскольку их с Заворотнюк связывают не только рабочие по сериалу «Моя прекрасная няня», но и дружеские отношения.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — заявила вокалистка в эфире одной из программ.

Как себя чувствует Заворотнюк сегодня, 25 мая

В свою очередь, родственники актрисы уверяют, что переживать за артистку не стоит, и просят лишь понимания.

Судя по всему, болезнь актрисы перешла в стадию ремиссии. Так, мужу Заворотнюк предлагали новую терапию, однако Чернышев отказался.

Близкие не хотят, чтобы кто-либо лез в личную жизнь и пытался выискать информацию.

У дочери актрисы возникла депрессия

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram методами борьбы с депрессией в период пандемии коронавирусной инфекции. Девушка рассказала, как сама проводит самоизоляцию и чем предлагает заняться фолловерам.

Анна отметила, что коронавирусные ограничения и вынужденная самоизоляция могут вводить людей в легкую форму депрессии. В рамках борьбы с апатичными настроениями, девушка предлагает заняться приятными делами.

«Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом. Уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы», — пишет Анна под своим постом в соцсети.

Кроме того, можно навести порядок в квартире и гардеробе. Не обошла стороной девушка и спортивные увлечения — посоветовала подписчикам научиться садиться на шпагат. Сама Анна призналась, что регулярно занимается растяжкой, однако никак не может добиться шпагата.