Бабкину обвинили в том, что она не боится заразиться повторно коронавирусом

Надежда Бабкина снялась в передачи «Сегодня вечером», где рассказала о том, как она излечилась от коронавируса и о том, как проходили ее дни в больнице. Однако поклонники заметили, что Бабкина не только помолодела после страшной болезни, но не боится подцепить заразу снова, посещая различные мероприятия.

Надежда Бабкина — состояние здоровья на сегодня, 25 мая

Надежда Бабкина излечилась от новой коронавирусной инфекции, правда из-за нее она была в коме, подключенная к аппарату ИВЛ. Поклонники сильно переживали за артистку, однако когда она выздоровела, они очень удивились. А все потому, что Бабкина очень помолодела, словно не болела, а отдыхала, да еще и делала пластическую операцию.

В субботу, 23 мая в эфир вышел выпуск передачи «Сегодня вечером», посвященный Надежде Бабкиной, где она рассказывала о своей болезни. В сети женщина опубликовала кадры со съемок, поблагодарив создателей за выпуск.

Поклонники оказались возмущены

Но поклонники вновь обвинили артистку во вранье насчет ее болезни, отметив, что сейчас Бабкина даже не боится заразиться, посещая разливные программы.

«Вы рискованная женщина! Не боитесь повторно заболеть!» — заметила подписчица.

«Это после комы?» — удивилась поклонница.

«Как коронавирус помог!» —добавили в комментариях.

Бабкина раскрыла подробности выхода из комы

Исполнительница рассказала подробности истории с жареной картошкой, которую она якобы попросила, выйдя из комы.

Напомним, в состоянии медикаментозного сна Бабкину ввели врачи больницы в Коммунарке, куда она поступила с двусторонней пневмонией. В таком состоянии артистка провела почти неделю. После того, как она проснулась, в СМИ появилась «легенда» о том, что певица тут же попросила жареной картошки.

О том, как все было на самом деле, Бабкина рассказала в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале. По словам звезды, после того, как она очнулась, ей долгое время было очень трудно что-либо есть. Врачи пытались ее накормить, но все усилия были тщетны. Но одному сотруднику удалось найти к ней подход.

«А картошку жареную будешь»? — спросил он.

«Картошку буду!» — заявила Бабкина.

Певица добавила, что сейчас не может точно сказать, почему ответила именно так и захотела только это блюдо. Тогда ей было трудно ориентироваться в действительности, плюс были и некоторые проблемы с памятью.