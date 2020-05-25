Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на почти 10% из-за коронавируса

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Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России сократилась за месяц на 9-10% из-за экономических последствий коронавируса, сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

По словам Кирюхиной, средневзвешенная цена аренды квартиры в апреле составила до 23,3 тыс. рублей в месяц. Кроме того, специалисты отмечали готовность собственников жилья делать скидки в размере 25-30% для своих квартирантов во время пандемии.

Тенденцию на снижение цен за аренду подтвердили и другие эксперты.

Так, согласно заявлению, руководителя департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, средняя скидка, которую собственники недвижимости во время пандемии делают тем, кто готов снять жилье, составляет около 15%. Начальная стоимость предложения сократилась приблизительно на 8-10%.

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