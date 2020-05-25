Савченко напомнила о хищениях Порошенко в обороной сфере Украины

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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что причастные к хищениям в оборонной сфере страны должны ответить на свои действия. Об этом она сказала в интервью на телеканале НТВ.

По ее словам, такая коррупция на Украине и в целом в мире расценивается как мародерство, так как это «коррупция на жизнях, на безопасности людей».

«Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить», — добавила Савченко.

В октябре 2019 года украинские правоохранители задержали бизнес-партнера бывшего президента Украины Петра Порошенко Олега Гладковского. Тогда сообщалось, что сын задержанного был одним из фигурантов дела о коррупции в госконцерне «Укроборонпром». Чиновники якобы поставляли российские детали с превышением их стоимости на 300%.

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