Показали колишній луцький військовий госпіталь з висоти пташиного польоту. ФОТО

У мережі з’явилися світлини колишнього луцького війського госпіталю, який розташований на вулиці Червоного Хреста.

Те, як виглядає зараз уже мертве приміщення, показали на сторінці Високо у фейсбук пише Район.Луцьк.

«У 1839 році генерал-ад’ютант Рушканов затвердив план міста Луцька. На ньому вказувалося, що замок слід розібрати. Як будівельний матеріал для госпіталю частково використали цеглу із розібраної церкви Івана Богослова з Верхнього замку. У 1850-х роках госпіталь збудували. Свого часу тут лікувалися солдати Охотського, Дніпровського, Камчатського та Ізюмського гусарських полків. Після Другої світової територію навколо семінарії почали використовувати для розміщення військових частин.

В 1990-х роках армію активно реформували, тож багато військових частин виявилися непотрібними. Спочатку розформували вертолітну ескадрилью, в 1995 – роту авіаційного забезпечення. Найдовше протримався батальйон зв’язку. Його розформували на початку 2000-х років», – йдеться у дописі.

Зараз територія колишніх військових частин належить Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки.

У 2014 році розробили проект будівництва тут великого студмістечка та науково-технічного парку, але все це поки так і лишилося на папері.