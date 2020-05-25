«Роскосмос» построит аэропорт на космодроме Восточный

Госкорпорация «Роскосмос» обозначила планы на ближайшие три года, в числе которых оказалось строительство аэропорта на космодроме Восточный. Об этом сообщили в госкорпорации.

Кроме того, современный аэровокзал будет возведен в терминале «Внуково—Космос», предстоит отправка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС, будут начаты лунная и марсианская программы, объединены разрозненные центры прикладных наук в научно-исследовательский центр имени К.Э. Циолковского, будет продолжена работа по финансовому оздоровлению ключевых предприятий отрасли и созданы на их основе космические фирмы-холдинги. «Все это предстоит сделать в течение ближайших трех лет», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что стройка на Восточном не останавливалась, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, работы ведутся с наращиванием темпов. «Заболевших благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка нет», — добавил он.