Задержаны трое участников перестрелки в Москве, один раненый

Пострадавшего зовут Николай Седов.

В Москве задержаны трое участников перестрелки на территории ЖК «Ясный» в южной части столицы, у Каширского шоссе.

Как сообщают СМИ, одного из задержанных зовут Владислав Росляков, так же, как и печально известного «керченского стрелка», убившего в 2018 году 20 человек в учебном заведении Крыма.

Издание Baza сообщает, что одного из раненых зовут Николай Седов, ему 37 лет. Мужчину нашли в боксе техобслуживания с ближайшем автобусном парке, сообщает MASH. Он получил ранение дробью в ягодицу, спину и лицо. С задержанным работают сотрудники полиции, но мужчина упорно молчит. Как сообщает 112, он вообще попал под выстрелы случайно.

По актуальным данным Седов – единственный раненый. Как известно СМИ по ситуации на 20.30, причиной стрельбы стал дорожный конфликт.

Стрелявшие уехали с места ЧП, и в городе вступил в силу план «Перехват»​. Были задержаны трое участников перестрелки, об этом сообщил ТАСС и другие СМИ.

Правоохранительные органы сообщили, что скорее всего оружие было травматическим, но в одной из машин во дворе найдены пулевые отверстия. На опубликованных СМИ видео можно разглядеть в руках участников конфликта автоматы. Всего в перестрелке участвовали 8 человек.

«Девушки бежали вместе с детьми! Было очень страшно», — рассказали очевидцы стрельбы в ЖК «Ясный» изданию LIFE.