Мишустин спешит на помощь. Правительство разработало амбициозный план выхода экономики из кризиса

Председатель правительства Михаил Мишустин не просто вернулся к работе, победив коронавирус, но и успел вместе с министрами подготовить общенациональный план преодоления кризиса в российской экономике. Его реализация частично уже началась, например, в виде раздачи регионам 100 млрд рублей. Временно отодвинув в тень национальные проекты и госпрограммы, кабмин сформировал для себя новую цель — к окончанию 2021 года добиться роста экономики, сообщает «Интерфакс». Рассказываем и показываем, как это выглядит на бумаге.

Михаил Мишустин.

government.ru

Первый этап. Адаптация

Срок реализации — конец II квартала — III квартал 2020 года.

Цель — не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей, стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.

По данным FT, на первом этапе экономика продолжит существовать под влиянием санитарно—эпидемиологических ограничений. Такой режим продолжает действовать в 70% регионов страны. Важно до сентября победить коронавирус и параллельно запустить механизмы оживления экономики. В результате должно остановиться ее падение (оно прогнозируется в апреле-мае на уровне 8%).

К осени правительство ставит цель стабилизировать реальные денежные доходы населения, ИПП в обрабатывающей промышленности, оборот розничной торговли, оборот платных услуг. Они должны быть на уровне 100% к предыдущему квартальному периоду.

Второй этап. Восстановление

Срок реализации — IV квартал 2020 — II квартал 2021 года.

Цель — обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан.

На втором этапе большинство коронавирусных ограничения для отраслей сняты. Лишь 20% российских регионов остаются в жестких санитарно-эпидемиологических условиях. Начинается открытие экономики по отраслям, начало работы большинства предприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

К середине 2021 года российская экономика должна отыграть все потери января — мая 2020 года. Главное — сделать мобильный восстановительный рост с переходом в фазу устойчивого роста.

Это позволит снизить уровень безработицы по сравнению с низшей точкой падения. Реальные денежные доходы населения должны выйти на уровень не ниже 98% к доходам 2019 года. А при условии полного снятия ограничений — 100% уровня 2019 года.

Доход. Зарплата.

СС0

Третий этап. Активный рост

Срок реализации — III-IV кварталы 2021 года.

Цель — активный экономический рост темпами выше мировых.

Произошло полное открытие экономики, но с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований. Все предприятия работают в полную силу.

Это позволит к окончанию 2021 года добиться устойчивого роста реальных денежных доходов населения, снизить безработицу до уровня не более 5%, выйти на устойчивый рост ВВП на уровень не менее 2,5% в год.

Ключевые индикаторы реализации третьего этапа:

рост реальных зарплат на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении,

уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 года;

рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в год;

рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5% в год;

рост ИПП в обрабатывающей промышленности на уровне не менее 3% в год;

рост розничного товарооборота на уровне не менее 4% в год;

рост объема платных услуг населению на уровне не менее 3% в год.

Финансы. Доход.

СС0

Что думают эксперты

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова полагает, что падение ВВП по итогам пандемии может составить от 6% (оптимизм) до 10−12% (пессимизм) в год. Больше остальных в результате кризиса пострадают торговля и сферы услуг. Восстановление будет непростым процессом. Многое будет зависеть от того, как быстро со своими проблемами справятся США и Китай.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка.

altapress.ru

Главный экономист «Газпромбанка» Сергей Коныгин уверен в том, что падение российской экономики составит около 4% за 2020 год. Самым проигравшим будет малый бизнес, особенно — непродовольственная торговля. Сырьевики и сельское хозяйство практически не пострадают. Восстановление начнется не раньше третьего квартала 2020 года, приводят его слова «Известия».

Самый тяжелый прогноз дают финансовые аналитики Bloomberg, по их оценкам из-за карантина падение экономики в России за апрель составило 25%. В мае ожидается примерно такая же цифра, которая не будет широко тиражироваться властями.

Выводы такие сделаны на основе данных Минфина и состояния основных потребительских рынков в России. Так, продажи новых автомобилей за два месяца упали на 72%. А предприниматели в опросах вывели самое негативное состояние индекса деловой активности.

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