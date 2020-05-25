Апрель коронный Минфин Алтайского края оценил последствия первого месяца ограничений бюджета региона

21 мая состоялось совещание правительства Алтайского края, в ходе которого было рассмотрено два важных вопроса: об итогах социально-экономического развития региона в 2019 году, а также об исполнении краевого бюджета за I квартал 2020 года. В ходе выступления профильных чиновников стало ясно, что прошлый год регион пережил достаточно продуктивно, нарастив социально-экономические показатели во многих сферах. Особенно губернатор акцентировал внимание собравшихся на размере среднемесячной заработной платы, по темпам роста которого Алтайский край вошел в первую десятку регионов РФ. В то же время период пандемии не мог не сказаться на исполнении краевого бюджета. По словам главы алтайского Минфина Данила Ситникова, за первые четыре месяца года казна не досчиталась 4 % поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причем снижение доходов произошло именно в апреле. Теперь краевым чиновникам придется принимать экстренные решения.

По словам Ситникова, в I квартале 2020 года доходы консолидированного бюджета составили 28,9 млрд рублей. Из них на налоговые и неналоговые поступления пришлось 16,5 млрд рублей. В сравнении в аналогичным периодом прошлого года эта сумма на 2 % выше. При этом доходы собственно краевого бюджета в I квартале 2020 года составили 25,1 млрд рублей или на 11 % больше, чем в том же периоде 2019 года, из них налоговые поступления порядка 12,7 млрд рублей, а расходы – 23,1 млрд рублей или 114 %.

Между тем предварительные итоги статистики за четыре месяца текущего года демонстрирует скорее удручающие результаты. Как отметил министр финансов края, по итогам января-апреля 2020 года в консолидированный бюджет Алтайского края поступило 23,6 млрд рублей, что составляет 96 % к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, апрель — первый полный месяц ограничений из-за распространения коронавируса — уже резко негативно повлиял на экономику.

В связи с этим Ситников выразил сожаление, что те неутешительные прогнозы, которые давали в Минфине региона, уже начали сбываться. Однако он заверил, что чиновники делают все возможное, чтобы выправить данную ситуацию. Так, в правительстве края уже создана рабочая группа, составлен план необходимых мероприятий, определены векторы дальнейших действий. По словам министра, они сделают все, чтобы сохранить планы по выполнению первоочередных задач и проектов, которые стоят перед регионом, а также сохранить все социальные выплаты населению в столь непростой период. Кроме того, не сократится объем средств, запланированный на профилактику и борьбу с коронавирусом и недопущение ухудшения экономической ситуации. Вместе с тем Ситников отметил, что расходование средств не первоочередного и капитального характера может быть перенесено на более поздний срок. Он также упомянул о возможности реструктуризации имеющегося у региона кредита в 2021-2024 годах.

С подробным отчетом на совещании в кабмине также выступил врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов. Его данные во многом перекликались с тезисами отчета губернатора Виктора Томенко, с которыми он выступит перед Алтайским Заксобранием 28 мая. Так показатель ВРП достиг 100,4 % к предыдущему году, что в абсолютном выражении составляет 570 млрд рублей. Нагорнов отметил значительно увеличение в регионе валового производства и экспортной выручки, несмотря на то, что доля сельского хозяйства и торговли там несколько снизилась.

По словам врио министра, Алтайский край также продемонстрировал высокие темпы роста среднемесячной заработной платы, которая по итогам 2019 года составила 27 956 рублей. Губернатор Виктор Томенко в свою очередь уточнил, что рост номинальной зарплаты составил почти 10 %, хотя с учетом инфляции реальный рост среднемесячного дохода жителей края составил 4,8 %, что, однако, позволило региону войти в первую десятку субъектов РФ по темпам роста. Правда, Томенко иронично заметил, что край до сих пор остается в числе последних по абсолютной сумме заработной платы. После этого Нагорнов поспешил заверить, что уже к концу 2020 года средняя зарплата в регионе должна будет составлять 30 056 рублей. Такой ответ, кажется, губернатора вполне устроил.

По итогам встречи Виктор Томенко поблагодарил коллег за работу и призвал их и дальше качественно и с энтузиазмом исполнять свои обязанности, учитывая тот непростой экономический период, в котором регион оказался. Он отметил, что от части планов правительству придется отказаться в пользу более актуальных вещей, а некоторые расходные статьи бюджета будут скорректированы. Более подробный отчет о деятельности кабмина за 2019 год губернатор будет готовить представить на майской сессии АКЗС.