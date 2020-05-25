Том Дюмулин вышел из «Движения за заслуживающий доверие велоспорт»

Том Дюмулин объявил, что покидает «Движение за заслуживающий доверие велоспорт»/ Movement for Credible Cycling (MPCC), назвав среди причин несогласие с позицией организации в отношении использования кетонов. Он вступил в «Движение», когда был велогонщиком команды Sunweb. Хотя его нынешняя команда Jumbo-Visma не является членом «Движения за заслуживающий доверия велоспорт», Том Дюмулин оставался в нём по личной инициативе. О причинах выхода из организации 29-летний нидерландский гонщик рассказал в интервью Wielerflits.

Том Дюмулин: «Мне очень нравится философия MPCC. Они выступают за чистый спорт, не считают действующие сейчас антидопинговые правила достаточно строгими, особенно в вопросе использования кортизона.

Но когда возникли очень серьёзные проблемы, MPCC ничего не сказало. Считаю, что велогонка Париж-Ницца была фарсом. Её нельзя было проводить, так как эпидемия коронавируса на тот момент уже началась и во Франции. Движущей силой MPCC является охрана здоровья людей, но они считали, что всё отлично, когда велогонка ехала от Парижа до Ниццы в ситуации большого риска для здоровья.

А использование кетонов MPCC посчитало очень опасным. Думаю, «Движение» в этом вопросе проявляет большое лицемерие. Наша команда использует кетоны, а я не хочу лицемерить, оставаясь членом MPCC.

Две вышеназванные причины привели к тому, что я покидаю «Движение за заслуживающий доверие велоспорт».