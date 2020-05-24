Турпоток из России в Турцию в 2020 году может снизиться на 40%

«В этом году мы ожидаем, что примерно на 40% снизится число российских туристов. К июню мы снова начнём продвижение (турсектора — ред.), в ходе чего сделаем акцент на стандарты в сфере гигиены и инфраструктуру здравоохранения Турции», — цитирует агентство министра.

Согласно утверждениям Эрсоя, «даже в пиковые периоды пандемии заполняемость больниц (в Турции — ред.) составляла 65%». «В частности, в курортных районах Антальи и Эгейского моря количество случаев (заражения коронавирусом — ред.) было невелико. Турция успешно справилась с этой ситуацией. Мы также должны учитывать, что отели в Турции довольно новые и соответствуют более высоким стандартам по сравнению с европейскими аналогами», — добавил министр.