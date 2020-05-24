В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений по COVID-19 в 44 из 85 регионов РФ

44 из 85 регионов России готовы к тому, чтобы начать первый этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Анна Попова

«44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра», — цитирует Попову ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, российская медицина справилась с наплывом пациентов и ни один из негативных сценариев развития событий не оправдался. «Не оправдался ни один „страшный“ прогноз, какие нам здесь только ни рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — сказала глава ведомства.

Попова при этом предостерегла от эйфории и посоветовала выходить из ограничений постепенно. Глава Роспотребнадзора добавила, что в России на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда других стран. Она также подчеркнула, что статистические данные о коронавирусе в РФ не фальсифицируют.

«У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет <…> за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже», — предупредила она.

Напомним, всего в РФ зарегистрирован 344 481 заболевший в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 113 299, летальных исходов 3 541.