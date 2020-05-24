Масштабная перестрелка на юге Москвы: что произошло

По предварительной версии, произошла разборка между участниками похоронной мафии.

Вечером 24 мая на юге Москвы загремели выстрелы. Жители ЖК «Ясный» в шоке смотрели на мужчин в открытую палящих друг в друга из автоматов при дневном свете, не особенно скрываясь. За прошедшие с перестрелки часы выяснилось множество подробностей, а виновники происшествия были задержаны.

Что, когда и где

Стрельба началась на Каширском шоссе, во дворе жилого комплекса «Ясный», после 18.00 мск. Стреляли несколько мужчин. На снятых очевидцами кадрах видны минимум двое с автоматическим оружием.

Сперва СМИ сообщили версию правоохранительных органов о том, что оружие было травматическим. Позднее стало известно, что в частности огонь преступники вели из охотничьего гладкоствольного карабина на базе автомата Калашникова. MASH сообщает, что на месте ЧП нашли гильзы от патрона 366ТКМ. Дырки от пуль были обнаружены в автомобили Toyota Camry и в стене дома.

Один мужчина был ранен, но им оказался случайный прохожий по имени Николай – его нашли в боксе техосмотра в автобусном парке. Пострадавший сообщил, что приехал в ЖК «Ясный» с целью снять квартиру.

После боя — кто стрелял?

Напугав местных жителей, участники перестрелки скрылись. В городе был введен в действие план «Перехват». Сперва LifeShot сообщил о задержании троих человек и назвал их имена: Вадим Русанов, а также уроженцы Оренбургской области Максим Евлампиев и Герман Титенок.

Четвертым схваченным оказался 46-летний москвич, который сообщил, что произошел конфликт, однако подробности он сообщить отказался.

Затем поймали еще пятерых – все они ехали в одной машине Ford Focus. Автомобиль настигли уже на Каширском шоссе. Оказалось, что транспорт зарегистрирован на имя уроженца Кении Ислама Хуцмиева.

ТАСС сообщает о суммарно девяти задержанных.

Последствия

Ранен в итоге один человек – тот самый невинно пострадавший Николай. Он получил ранения дробью в живот. Baza сообщает, что дробь попала в лицо, спину и ягодицы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статья «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство». Об этом сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

Версии случившегося

Сперва СМИ сообщали, что произошел дорожный конфликт. Позднее появились версии о «разборках» между представителями похоронного бизнеса.

Baza сообщает, что повздорили два «клана» – GrandRitual и «Ритуальная службы №1 в Москве». Якобы один из работников «скрысил» крупную сумму денег.

Телеграм-канал «Честный детектив» пишет, что задержанные Максим Евлампьев, Герман Титенюк, Вадим Русанов и пятеро приезжих с Кавказа стреляли по конкурентам.

Канат 112 приводит фамилии пятерых выходцев с Кавказа: Хачукаев, Сулейманов, Тепсуев, Манцаев, Балиев.