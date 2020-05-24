Тропа Хо Ши Мина. Вьетнамская дорога жизни. Бои в Южном Лаосе

Через полтора месяца после того как Ванг Пао начал своё наступление на Долину Кувшинов, известное как операция Kou Kiet, части ВНА в южном Лаосе провели операцию, которая хоть и стала неудачной, но зато создала для ЦРУ и роялистского правительства Лаоса новый фронт. Этот фронт требовал людей и ресурсов, а ещё стимулировал американцев и их союзников к продолжению политики распыления сил на разные, не связанные друг с другом направления.На первый взгляд, в отличие от боёв в центральном Лаосе, операции на юге сразу же могли привести к блокировке «Тропы». Но дело в том, что даже блокированный участок вьетнамцы могли потом разблокировать, просто перебросив по «Тропе» резервы. Нужно было «затыкать» входы на «Тропу» с территории Вьетнама, а для этого нужно было занять и удержать центральный Лаос, а потом наступать оттуда на юг.Американцы и роялисты погнались одновременно за двумя зайцами. Их попытки активно действовать в южной части страны, не решив проблемы в центральной, имели место и ранее. Потом они будут продолжать это делать. Но эпизод, о котором пойдёт речь, начали вьетнамцы. Речь идёт о боях за Тхатенг, носивших у американцев кодовое название: операция «Алмазная стрела» (Operation Diamond Arrow).

«Алмазная стрела» на плато Боловэн

В южной части Лаоса, там, где территория страны расширяется после узкого перешейка между Вьетнамом и Таиландом, располагается плато Боловэн – довольно большое по местным меркам плоскогорье. Сегодня плато известно своими красивыми природными ландшафтами, но тогда его ценность измерялась совсем в других категориях – через плато проходили важные участки «Тропы». Гористая и бедная коммуникациями местность Лаоса делала любую захудалую дорогу крайне важной, а на плато Боловэн этих дорог было немало и также немало было их пересечений. Для Вьетнама этот регион Лаоса имел критическую важность – именно в Южном Лаосе несколько «ниток» вьетнамских коммуникаций, начинавшихся севернее (в узкой части Лаоса, в 70-100 километрах южнее Долины Кувшинов), расширялись в развитую сеть дорог и троп, которые включали в себя и лаосские дороги, и во многих местах входивших на территорию Южного Вьетнама, а также в Камбоджу, через территорию которой также осуществлялся доступ в Южный Вьетнам, в другие его районы.Удержание этого района под контролем «Патет Лао» было для Вьетнама критически важно. В условиях, когда значительная часть наличных сил роялистов была скована непрерывными боями в центральном Лаосе, вьетнамское командование увидело возможность расширить контроль над коммуникациями в Лаосе Южном. Для этого, в принципе, были неплохие предпосылки – Вьетнам превосходил роялистов по своим человеческим ресурсам в разы, качественно вьетнамские войска также наголову превосходили лаосцев. Кроме того, бедные коммуникации центрального Лаоса не позволяли задействовать там больше войск, чем вьетнамцы уже задействовали, и это давало свободные резервы для операций в других местах.В апреле 1969 года передовые части ВНА небольшой численности появились на окраинах городка Тхатенг – важного населённого пункта в котором пересекались маршруты (дороги) номер 23 и 16. Овладение этим пунктом существенно облегчало логистику вьетнамцев, которая осуществлялась бы в этом случае по дорогам общего пользования. Кроме того, и это тоже было важно, в городе имелся использовавшийся роялистами аэродром. Роялистский гарнизон, стоявший в городе, бежал, сдав его без сопротивления. Вьетнамцы, заняв город, немедленно начали использование идущих через него дорог в своих целях, на свой гарнизон оставлять не стали, отведя войска из-под потенциального удара, оставив только минимум сил для наблюдения за обстановкой. Это не устраивало ни роялистов, ни ЦРУ. 20 сентября четыре роты роялистской пехоты и ещё три роты иррегулярных формирований были переброшены американскими вертолётами на холмы вблизи Тхатенга и оттуда развили наступление на город. Он, однако, почти не охранялся, вьетнамцы не держали в нём значимых войск. Оставив в городе гарнизон, роялистские войска ушли в Салаван, город севернее Тхатенга, безоговорочно контролировавшийся роялистским правительством.Теперь уже вьетнамцам было нужно контратаковать и они контратаковали – 27 ноября 1969 года вьетнамское подразделение, из состава сил, проходивших по американским документам, как «группа 968» скрытно вышло к позициям роялистов в городе и внезапно атаковало силами до батальона. Увы, но мы пока не знаем точно, какие войска участвовали в штурме, это можно прояснить только по вьетнамским документам. Предположительно 968 это или номер дивизии, или командования аналогичного «Группе 559», командовавшей всеми подразделениями, обеспечивавшими функционирование «Тропы».Роялисты оказали неожиданно упорное сопротивление и удерживали город до 13 декабря. К тому времени наступающие войска уже разрослись до полка. 13 декабря вьетнамцы ввели в бой сразу три батальона пехоты. Оборона роялистов сразу рухнула и они побежали. Казалось, дальше всё будет как обычно: вьетнамцы перебьют их в ходе преследования и займут город. Однако вскоре события приняли неординарный характер. Роялистский 46-й добровольческий батальон (Bataillon Volontaires 46), убегая от вьетнамцев, внезапно вышел на старую французскую крепость колониальных времён, превращённую роялистами в опорный пункт, но никем не пока занятую. Город к тому времени был уже оставлен роялистами, и пехота ВНА наступала за ними по пятам. Трудно сказать, что произошло – то ли роялисты поняли, что их могут догнать и перебить, как это бывало не раз – вьетнамцы всегда опережали всех своих врагов в пешем манёвре на сложной местности, то ли просто роялисты увидели возможность относительно безопасно отсидеться за крепкими недосягаемыми стенами, минами и колючей проволокой, видя в этом шанс выжить, или же просто решили дать противнику нормальный бой, но факт остаётся фактом — потеряв 40 человек убитыми, 30 пропавшими без вести и сотню ранеными, батальон прекратил беспорядочный отход и занял этот заранее готовый к обороне опорный пункт.К счастью для роялистов, у них был полный порядок с радиосвязью и вскоре после того, как их солдаты вошли в крепость, над ней уже кружили лёгкие самолёты авианаведения из состава многократно обстрелянных на лаосской войне Raven controllers – авианаводчиков, набранных из американских наёмников и лаосских операторов наведения (впрочем, составы экипажей могли быть и иными, например тайско-американским). Американскому командованию наконец-то пришло в голову, что лаосцы не могут воевать с вьетнамцами без американской авиации не только в центральном Лаосе, но и в южном тоже. «Воронам» удалось обнаружить боевые порядки вьетнамской пехоты, которая, чтобы не доводить дело до больших потерь, готовилась взять форт с ходу, пока роялисты там не окопались по-настоящему.Казалось, так всё и получится. Вьетнамцы очень быстро перерезали всю колючую проволоку и с фантастической скоростью проделали проходы в минных полях для атаки на крепость. По всей видимости, крепость бы пала, но в тот же день по наводке «Воронов» над полем боя появился «Ганшип» АС-130 «Спектр».Увы, но у вьетнамцев не было значимых средств ПВО. Всю ночь «Ганшип» буквально заливал вьетнамские боевые порядки огнём 20-мм автоматических пушек. Ночью интенсивно поработала американская авиаразведка с базы «Нахон Фаном» в Таиланде, и с утра к «Ганшипу» присоединились штурмовики АТ-28 королевских ВВС Лаоса. Следующие трое суток для пехоты ВНА были просто адом. Если днём их утюжили штурмовики, то ночью опять прилетал «Спектр» со своими скорострельными орудиями. По американским данным, к 18 декабря вьетнамцы потеряли убитыми почти 500 человек.Шквал огня с неба был таким фактором, с которым вьетнамская пехота не могла сделать ничего. К тому же, 18 декабря выяснилось, что южнее зоны боёв, у города Аттопы, иррегулярные роялистские отряды заняли все дороги, делая невозможным ни быструю переброску подкреплений для вьетнамцев, ни отход по дорогам. Держаться в городе в таких условиях было более невозможно и пехота ВНА оставила его 19 декабря. 46-й батальон вышел из форта занимая город, но преследовать вьетнамцев не стал. К тому времени, город существовал чисто номинально – в нём буквально не осталось ни одного здания, кроме местной пагоды и самой крепости. Все без исключения остальные дома были разрушены ударами с воздуха.Вьетнамцы, однако, совсем уходить не собирались. Окатившись на господствующие над городом высоты, они окопались, замаскировались и начали вести регулярные миномётные обстрелы аэродрома, не давая противнику его использовать. Так продолжалось почти весь декабрь и январь. С конца января, однако, начала расти интенсивность авиаударов США. Вьетнамцы, со своей стороны, перебросили в район дополнительные подкрепления. 1 февраля 1970 года ВНА начала новый штурм Тхатенга – солдаты просочились на городские окраины, и смогли скрытно разместить там 82-мм миномёт и безоткатные орудия. Под прикрытием их огня пехота пошла в массированную атаку.Добровольческому батальону эта атака далась тяжело. К исходу 5-го февраля его подразделения снова оставили город и под огнём вьетнамцев откатились в крепость. В живых оставалось 250 человек, моральный дух был «на ноле», батальон был на грани массового дезертирства. Вьетнамцы же не отступали, опять разминировав подступы к крепости и приблизившись к её стенам.

И опять в дело вступила авиация. «Вороны» засекали с воздуха даже дульное пламя вьетнамского оружия, и обнаруживали миномёты даже тогда, когда они стреляли из зданий через проломы в крышах, сразу же наводя на них удары американских истребителей бомбардировщиков, на этот раз F-100. Параллельно истребители F-4 «Фантом» начали операцию по воздушному минированию, загоняя вьетнамцев в коридоры между минными полями, и вынуждая их идти на огневые точки роялистов «в лоб», без возможности отхода. Вьетнамцы снимали эти мины и очень быстро, но «Вороны» докладывали об этом и истребители сразу же рассыпали новые. Минирование началось 6-го февраля, и продолжалось 7-го и 8-го.Вьетнамцы оказались в безвыходной ситуации – отойти можно было только по простреливаемым коридорам между минными полями, применить что-то тяжелее пулемёта означало сразу же получить авиаудар по своей огневой точке, не было возможности выйти из под укрытий, но даже в укрытиях от бомбёжек непрерывно гибли люди, идти вперёд означало атаку в полный рост на огневые точки роялистов в крепости и тоже под ударами с воздуха. Продвижение вьетнамцев остановилось. Восьмого февраля над полем боя появились американские транспортники С-123, которые произвели постановку проволочных заграждений с воздуха, ещё усилив оборону крепости.11 февраля американцы высадили в окрестностях Тхатенга с воздуха 7-й пехотный батальон роялистов, лучшее подразделение роялистской армии в регионе, которое заняло ряд холмов, с которых просматривались вьетнамские позиции. Используя миномёты и безоткатные пушки, 7-й батальон организовал мощный огонь на подавление вьетнамских огневых позиций в городе и рядом. Им удалось пресечь вьетнамские обстрелы аэродрома и практически сразу на аэродром Тхатенг начали перебрасываться дополнительные подкрепления, а в обратную сторону начался вывоз раненых.К 6 марта уже всё было теоретически кончено, но остатки вьетнамских войск сделали ещё одну попытку взять крепость. 9 марта пехотные роты ВНА поднялись в свою последнюю атаку. Под шквальным огнём, без возможности сманеврировать или укрыться на местности, под миномётно-артиллерийским обстрелом и регулярными ударами в воздуха, с минами на своём пути вьетнамская пехота попыталась из последних сил подойти к крепости.Но чуда не случилось. Захлебнувшись под шквальным огнём, вьетнамцы откатились назад, отдав победу в сражении роялистам и их американским покровителям.Роялисты праздновали победу. Правда, 46-й батальон находился в таком упадочном состоянии, что почти все его солдаты вскоре дезертировали, не выдержав напряжения боёв с вьетнамскими войсками. 7-й батальон удерживал всеми силами Тхатенг и перекрёстки маршрутов 23 и 16 до 4 апреля 1970, после чего, оставив руины города слабому гарнизону, ушёл в пункт постоянной дислокации в город Паксе, на юго-восток от Тхатенга. Вьетнамская попытка расширить свои коммуникации на «Тропе» провалилась с большими потерями. Точная их величина неизвестна, но речь идёт о многих сотнях бойцов и командиров.ЦРУ праздновало победу, хоть и благодаря американской воздушной мощи, но роялисты хоть где-то победили, причём без превосходства в численности. Правда, война за центральный Лаос к тому моменту уже была почти проиграна, до окончания вьетнамского контрнаступления в Долине Кувшинов оставался месяц, и оно уже подкатывалось к критически важному для удержания всего Лаоса Лонг Тиенгу, так что утешение в удержании Тхатенга было слабым.Тем не менее, эта операция, выражаясь современным языком, заложила тренд – теперь ЦРУ, понимая невозможность решить вопрос путём силового захвата всей страны роялистами, стало всё больше сил уделять действиям на самой «тропе», как будто её перерезание без полной изоляции Лаоса от вьетнамских войск было возможно.Вскоре американцы запланировали новую операцию.

Операции «Maeng Da» и «Достопочтенный Дракон»

Вскоре после поражения в Долине Кувшинов и победы в Тхатенге американцы провели рейд против «Тропы» в Южном Лаосе.Операцию проводил офис ЦРУ в Саваннакете, причём не согласовав её с резидентом в Лаосе. По принятым в ЦРУ правилам, местные представительства ЦРУ могли проводить без согласования операции батальонного масштаба, не более, здесь же планировалось ввести в бой сначала три батальона, а потом ещё один.Основной ударной силой операции предполагалось использовать так называемый 1-й мобильный батальон (Mobile 1). Набранный в основном из городских жителей, не привычных к тяготам и лишениям окопной жизни, этот батальон, вызывал даже у самих инструкторов ЦРУ презрение. Кто-то повесил на рекрутов этого батальона кличку на местном наречии «Маенг Да», что вообще означает тайский сорт дерева Кратом, листья которого содержат вещества с действием, аналогичным некоторым опиоидам, и которые использовались в Лаосе как природный стимулятор, и ароматизатор одновременно, но вообще на уличном жаргоне в Лаосе и Таиланде тех времён «Маенг Да» — «сутенёрский сорт», такое название закрепилось за порошком из листьев, который можно было курить или нюхать. По всей видимости новобранцы и мели много общего с этой субстанцией.Это же название закрепилось за первой операцией, в которой 1-й Мобильный батальон должен был участвовать. Полностью спонсированный ЦРУ, батальон имел 550 человек личного состава, что резко отличало его от обычных иррегулярных батальонов, подготовленных ЦРУ, где редко было более 300 бойцов.Именно такие батальоны из местного населения, проживающего в провинциях Кхаммунан и Саваннакет, должны были действовать вместе 1-м Мобильным в планируемой операции, их кодовые названия были «Чёрный», «Синий» и «Белый».Целью операции был захват вьетнамского перевалочного склада в окрестностях важнейшего для вьетнамской логистики города Чепоне, недалеко от вьетнамской границы.По плану операции, все батальоны, кроме «Белого» должны были встретиться в деревне Ванг Тай, и объединившись в ударную группу под общим командованием, двинуться к месту назначения, найдя и атаковав «коммунистов». По мере того, как складывалась бы операция, находившийся в составе группировки агент ЦРУ должен был дать команду на ввод в бой резерва – «Белого батальона».Поначалу всё так и шло, «Синий» и «Чёрный» батальоны выдвинулись из место дислокации к Ванг Тай, куда 2 июля был высажен с воздуха 1-й мобильный батальон. 9 июля все три батальона соединились и двинулись на юго-восток, в район выполнения боевой задачи. 10 июля у группировки произошли первые перестрелки с противником, которого они точно не смогли опознать. Батальоны двинулись на Чипоне, а их командиры твёрдо ожидали, что вскоре получат подкрепление, видя в перестрелках с «коммунистами» реальные боевые действия.Им пришлось разочароваться на следующий день, когда «Чёрный» батальон попал под удар невесть откуда взявшегося (для роялистов и ЦРУ) 9-го пехотного полка ВНА. Вьетнамцы застали роялистов врасплох и навязали им манёвренный бой, в котором последние понесли большие потери. В основном под удар попал «Чёрный» батальон, который уже в конце дня не мог держаться под убийственными вьетнамскими атаками. Другие батальоны не могли ничем помочь, вьетнамцы атаковали и их тоже, просто с меньшим успехом.Тем не менее, к 16 июля возможности батальонов сопротивляться были исчерпаны и они отступили в зону высадки «Белого» батальона, надеясь на помощь. Но накал атак ВНА к тому времени был таким, что ни о какой высадке «Белого» батальона речь идти не могла. В итоге агент ЦРУ, который должен был дать команду высаживаться, эту высадку и отменил.17 июля штурмовики «Скайрейдер» и роялистские АТ-28 сделали несколько боевых вылетов на поддержку несчастных батальонов, причём в одном случае авиаудар был нанесён в 50 метрах перед передним краем, настолько близко был противник. Но вскоре погода испортилась и боевые вылеты авиации пришлось остановить.В тот же день на брифинге посвящённом текущим операциям Резидент ЦРУ с удивлением узнал, что оказывается под Чипоне идёт операция ЦРУ с несколькими батальонами, которую он не то, что не санкционировал, но и вообще ничего о ней не знает.По итогам брифинга подразделение в Саваннакете получило приказ эвакуировать «Чёрный» батальон, «Белый» в бой не вводить, операцию прекратить, и организовать отступление двух не понёсших таких больших потерь как «Чёрный» батальонов обратно в Ванг Тай. Это и было сделано. По пути вьетнамцы убили командира 1-го Мобильного батальона, что привело к краху дисциплины в подразделении и утрате им боеспособности. Тем не менее, отход удался. Позже оба батальона двинулись на юг, где им поставили задачу перекрыть маршрут номер 23, что они и сделали, пользуясь отсутствием на месте войск противника.Забавно, но подразделению в Саваннакете удалось выдать всё это за успех. В докладах о результатах операции указывалось, что пока шли бои между роялистами и 9-м полком ВНА, движение грузов по «тропе» резко снизилось. Это было правдой, и это показало американцам, что в Чипоне у вьетнамцев уязвимая точка в их логистике. Правда, американцам стоило бы заострить внимание на том, что после бегства их протеже с поля боя, «тропа» заработала снова. Но по разным причинам, это осталось за кадром.После этого рейда американцы начали планировать более серьёзное наступление на Чипоне.Тем временем значительно южнее в лучших традициях распыления сил на разные направления американцы и роялисты провели ещё один рейд против ВНА. В ходе операции «Достопочтенный дракон» (Honorable dragon, с 31-го августа 1970 по 25 сентября 1970) шесть роялистских батальонов взяли слабо удерживаемый вьетнамский опорный пункт в окрестностях города Паксе, который по американским документам проходил как «Паксе 26». Пункт был взят с небольшими потерями, но вьетнамцы очень быстро и не большими силами вскоре вернули его и атаковали уже теперь роялистский опорный пункт «Паксе 22». При поддержке «Ганшипа» АС-119 роялисты его удержали, и, можно сказать, что вся операция окончилась ничем.Но это не вразумило ЦРУ и офис военного атташе, и рейды продолжились. На подходе было наступление на Чипоне, к которому планировалось стянуть всё, что у ЦРУ было на тот момент.Продолжение следует… Александр Тимохин