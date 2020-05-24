Застывшие птицы и самолёты в воздухе — поиск объяснений

Одной из очень популярных тем на видеохостингах давно стала тема так называемых “глюков в Матрице”, которые сводятся к зависанию в небе объектов (самолетов, птиц), одинаковым объектам на улицах (люди, автомобили), появлению объектов ниоткуда и исчезновению их в никуда.

Публика смотрит ролики, комментирует, цокает языками, рассуждает о специальных эффектах и так далее. Однако, никто и никогда не пытался систематизировать эти “фейки со спецэффектами” и “оптические иллюзии”, как чаще всего все это называют.

Мы, конечно, далеки от мысли взять на себя нелегкую миссию по поиску всех подобных видео и систематизации, тем не менее, кое-что хотим сейчас продемонстрировать. Начнем с птичек.

Теперь самолетики. Поскольку видео ОЧЕНЬ много, а страница одна и многие читатели грузят сайт с телефона, мы ограничимся только ссылкам на видео, поскольку тут главное не что там на видео, а тот факт, что таких видео БЕЗУМНОЕ КОЛИЧЕСТВО!ВИДЕО – 01

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Время от времени люди пытаются такие видео анализировать. Берут один ролик, сопоставляют скорость самолета с его размером, с разными ориентирами, берут поправки на ветер – но 250 км/ч все равно не получается.

Причем, 250 км/ч – это посадочная скорость, ниже самолет уже падает, а между тем подвисающие самолеты видят и при подлете к аэропорту, когда скорость 400 км/ч, и на больших высотах, где скорость должна быть еще выше. Никакой “встречный ветер” тут не срабатывает, поскольку ветерок 100 км/ч – это ураган, вырывающий с корнем деревья, но деревья в кадре нигде не летают.

Еще более интересные ролики с птицами, поскольку неподвижных птиц или барахтающихся на месте наблюдают с очень близкого расстояния и как все это объяснить никто толком не знает. Технически подобное чудо можно сделать в видеоредакторе, но не будут же этим заниматься сотни людей одновременно? Ради чего убивать столько времени? Ради сотни просмотров, ролик все равно ведь скопипастят и автор ничего не заработает, даже если он сможет снять живого марсианина.

И мы приводим только ролики с птицами и с самолетами, но столько же роликов и с появляющимися/пропадающими объектами, роликов с какими-то полтергейстами и привидениями. Какую-то часть можно объяснить фейком, иногда он даже совершенно очевиден, тем не менее, остается другая часть, которую никакими подделками объяснить нельзя. Хотя объяснить, все таки, очень хотелось бы.

Самое распространенное объяснение происходящего – “глюки в Матрице”. В таком случае с Матрицей что-то происходит и её правила рассыпаются, скоро даже слоны будут летать.

Второе возможное объяснение – локальное изменение законов этого мира. Технически предполагается, что время везде течет с одинаковой скоростью, что гравитация везде более или менее постоянна, но кто бегал и проверял каждый квадратный метр? А на планете этих квадратных метров довольно много. При этом есть много свидетельств о разного рода “поворотах не туда”. То есть шел себе человек, а потом вдруг пропал и вернулся лет через двадцать. Или вообще не вернулся. Кстати, в Матрице такое тоже бывает – на границах кусков игрового уровня или карты.

Наконец третье объяснение, тоже вполне логичное, предполагает, что авторы роликов не настоящие. То есть весь контент для YouTube или большую его часть генерирует Искусственный Интеллект, он же посылает и разные персонажи в телевизор – как это взято в основу сюжета в фильме «Generation П».

Какая их трех версий более правильная мы достоверно не знаем, возможно есть еще и версия четвертая, и версия пятая – например, какая-то “многомерная трансформация с переходом в другое измерение”. Тем не менее можно сказать сказать совершенно точно: если мир в том же духе пойдет и дальше – нас с вами ждут скоро великие чудеса, так что следим за развитием событий.