Мировая элита покупает подземные бункеры на фоне коронавируса

Несмотря на то, что «мраки» холодной войны давно миновали, на фоне наступающей заразы спрос на бункеры, подземные убежища и safe room (безопасные комнаты) возрос от 1000 до 2000%. Богатые люди снова кинулись, если не скупать имеющиеся убежища, то начали активно заказывать создание надежно защищенных мест обитания у фирм, которые профессионально занимаются подобным строительством.

Оправданы ли такие действия, сколько стоит подобное сооружение и убережет ли оно от вируса или от другой напасти, попытаемся разобраться и мы.

1. Как возросли продажи бункеров

Все больше людей на планете старается обзавестись своим собственным бункером. | Фото: cozy-home-ideas.com.

Когда о холодной войне остались лишь одни воспоминания, большинство жителей нашей планеты больше не задумывались о ядерном апокалипсисе. Но на фоне последних событий, связанных с жестокой пандемией и ее последствиями, состоятельные жители вполне благополучных стран (в плане конфликтов, сейсмической устойчивости и природных катаклизмов) снова ринулись приобретать надежные убежища под землей. До этой эпидемии подобными способами самосохранения «болели» американцы, то сейчас европейцы и даже россияне стали активно скупать имеющиеся подземные бункеры или делать заказы у известных фирм на строительство надежных убежищ или оборудование безопасных комнат в своих особняках.

Компания Vivos создает целые подземные комплексы для проживания 172 — 200 человек в полной безопасности в течение одного года. | Фото: a-s-p.org.

По сведениям редакции Novate.ru, известный журнал Forbes провел опрос среди владельцев компаний, занимающихся строительством подобных убежищ. Вот они-то и сообщили о небывалом всплеске заказов, причем не только известные на весь мир американские фирмы загружены по полной, но и российские, которые из-за специфики деятельности никогда не страдали от переизбытка заказов.

Все больше людей хотят иметь индивидуальные подземные бункеры. | Фото: fishki.net.Так, например, топ-менеджер одной из крупных американских компаний, занимающейся производством бункеров Rising S Company сообщил, что в начале 2020 г. количество заказов на строительство убежищ выросло на 2000% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А вот их коллеги из калифорнийского предприятия Vivos отмечают, что продажи возросли на 400%, а заказы на изготовление индивидуальных бункеров более чем на 1000%.

2. Как богатые россияне готовятся к последствиям пандемии

Российские компании могут предложить массу вариантов, начиная с модуля эконом-класса и заканчивая подземными особняками. | Фото: ria.ru.

Представители только вышеперечисленных компаний утверждают, что среди заказчиков много россиян, одни из которых желают создавать подземные сооружения на своих участках в России (им отправляют модули), а вот другие – решили обзавестись убежищем на территории Штатов. Последние намереваются переехать в США, когда возникнет опасность. Представитель Rising S Company сообщил, что на днях два модульных убежища отправились в Россию. Стоимость каждого составила 150 тыс. дол. Примечательно, что клиенты пожелали установить и дополнительные системы для фильтрации ядерных частиц.

Предприимчивые люди давно уже переделали старые подземные бомбоубежища в комфортное жилье на случай зомби-апокалипсиса и не только. | Фото: news.mail.ru.

Директор же российской компании Deluxe Bunker рассказывает, что и на местном рынке нет отбоя от клиентов. Если раньше за месяц было не более 2 звонков от заинтересованных лиц, то с середины марта – 5-6 человек в день обращается с подобным заказом в компанию. Как правило, в стране популярны небольшие модули, которые прячутся на приусадебном участке так, что ни со спутника, ни каким другим способом их не обнаружишь. Они оснащаются мощными системами фильтрации воздуха и автономными источниками энергии, воды и связи при полной герметичности сооружения.

Один из вариантов обустройства поземного убежища на Рублевке. | Фото: ria.ru.

В основном подобные убежища «мирный» период времени использовались как кинотеатр, винный погреб или сейф для хранения больших коллекций или оружия, но теперь многие стараются их обустроить так, чтобы пережить не массовое распространение вируса как такового, а его последствия.

Подобные модульные убежища предлагает компания «Спецгеопроект». | Фото: realty.rbc.ru.

Как известно, после подобного рода эпидемий сильно страдает экономика, и, как следствие, повышается криминогенная обстановка и усиливаются народные волнения. Поэтому бункеры оборудуют дополнительным местом для сна, приготовления пищи и хранения запасов продуктов. Подобными функциями могут обладать и скрытые комнаты в особняках, которые хороши тем, что они находятся прямо в доме и в случае экстренной ситуации семья сможет незамедлительно укрыться в safe room.

Некоторые бункеры позволяют пережить даже ядерные взрывы. | Фото: kuzbass-today.ru/ news.mail.ru.

Интересный факт: Бункеры российских компаний обойдутся покупателю очень даже недешево. Изолированную автономную комнату-убежище могут обустроить минимум за 3 млн. руб, все зависит от площади и предпочтений владельцев. А вот цены на строительство подземного бункера в базовой комплектации стартуют уже от 10 млн. руб. Ну а полное обустройство жизнеобеспечения при больших площадях подземного сооружения может вылиться и в 100 млн. руб. По утверждению разработчиков, подобные убежища есть у 30% особняков на Рублевке, но об этом не знают даже близкие друзья и прислуга.

3. Как американцы обустраивают свои тайные бункеры

Под невзрачным строением могут прятаться роскошные апартаменты. | Фото: forbes.ru.

Американцы не одно десятилетие старались обзавестись собственным убежищем на случай ядерной войны, но и теперь бункеры не менее востребованы. Все больше людей пытается найти хоть какой-нибудь шанс на спасение, не говоря уже о миллионерах, вкладывающих баснословные деньги в создание супернадежного укрытия. Их подземные убежища масштабней и роскошней выглядят, чем большинство среднестатистических домов и квартир. И чтобы в этом убедиться, предлагаем заглянуть в один из самых больших и дорогих (8,35 млн. дол) подземных бункеров «Aristocrat», который разработала компания Rising S Bunkers для состоятельных клиентов.

Компания Rising S Bunkers предлагает своим состоятельным клиентам полностью благоустроенные подземные комплексы. | Фото: forbes.ru.

Это до мелочей оборудованное убежище без проблем вмещает больше 10 человек, причем они там смогут нормально жить не менее 6 месяцев. Помимо спальных мест здесь обустроены ванные комнаты, кухня, столовая, гостиная, игровые комнаты, спортзал с тренажерами, мини-бассейн, зал для игры в боулинг, кинотеатр, сауна, тир, гараж на несколько машин и даже теплица для выращивания экологически чистых овощей и зелени.

В подземных бункерах «Aristocrat» предусмотрено надежное укрытие не только большому количеству людей, но и их автомобилям. | Фото: forbes.ru.

Для поддержания автономной системы жизнеобеспечения предусмотрены специальные помещения с различным оборудованием. Также имеется несколько кладовых и холодильных камер для хранения приличных запасов продуктов питания.

4. Роскошный подземный отель для миллионеров

Подземный отель «Oppidum» рассчитан только на самых богатых людей планеты (Чехия). | Фото: loveproperty.com.

Спрос на роскошные убежища был всегда, но в свете последних событий возрос в разы. Теперь мега-богатые жители планеты инвестируют баснословные деньги в шикарные бункеры, чтобы выжить в «зомби-апокалипсисе», переждать ядерную атаку или эпидемию. Вот именно для них и был создан фешенебельный отель «Oppidum», который признан «самым большим бункером миллиардеров в мире». Расположено это необычное сооружение в сельской глубинке Чехии.

Роскошный интерьер подземного бункера «Oppidum». | Фото: loveproperty.com.

Уникальный комплекс площадью более 30 тыс. кв. м состоит из надземного уровня с полем для гольфа, вертолетной площадкой и автоматической оборонной техникой, а также пещерообразного подземного убежища. Сам бункер был создан в 1984 г. еще во времена строительства коммунизма на этой земле для того, чтобы высшие чины страны смогли пережить не только ядерную атаку, но и любые стихийные бедствия. Но со временем этот объект был рассекречен и продан в 2013 г. Якубу Замразилю, который и превратил его в фешенебельный отель для самых богатых людей на планете.

Гидромассажные ванны и бассейн с подземным экзотическим садом смогут порадовать отдыхающих. | Фото: loveproperty.com.

8 люксов удивляют своим роскошным интерьером, высококачественной мебелью и ультрасовременными развлекательными условиями. Здесь гости могут наслаждаться отдыхом у бассейна или прогулкой по подземному саду, расслабиться в спа-салоне или отправиться в тренажерный зал и ночной клуб.

Винный погреб и тир помогут скинуть напряжение во время пребывания под землей. | Фото: loveproperty.com.

Там также имеется медицинский центр с полным спектром услуг, вплоть до операционной и зубопротезирования. А для того, чтобы обеспечить фантастический вид «из окна», в гостиных и спальнях установлены виртуальные оконные панели, которые создают иллюзию пребывания в более привычной обстановке.

Мировая элита обзавелась надежными подземными убежищами на случай зомби-апокалипсиса или переждать последствия пандемии. | Фото: spletnik.ru.