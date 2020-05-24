Администрация Барнаула объяснила сохранение поста председателя Градосовета арестованным вице-мэром

Замглавы Барнаула Сергей Демин, попавший в СИЗО из-за подозрений во взяточничестве, останется председателем Градосовета на неопределенный срок, хотя он физически не может руководить органом. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии в ответ на запрос ИА «Банкфакс», оснований для его исключения из совета нет, так как он все еще является вице-мэром Барнаула. Между тем из структуры органа вывели несколько членов, некоторые из которых публично критиковали градостроительную политику в краевом центре.

Постановлением городской администрации от 14 апреля 2020 года в связи с кадровыми изменениями был утвержден новый состав градостроительного совета Барнаула. Из него вышли шесть человек. Среди них Евгения Ломакина, которая занимала должность ведущего специалиста городского комитета по строительству, и Юрий Воробьев, который был начальником управления по строительству и архитектуре администрации Индустриального района. Их места передали занявшим те же должности Наталье Хомяковой и Ирине Кутняк соответственно.

Кроме того, из состава Градосовета были выведены директор компании «Домстрой-Барнаул» Евгений Востриков, специалист Алтайохранкультуры Анна Ситникова, дизайнер Юлия Раменская и архитектор Алексей Квасов. В обновленный состав совета вошли главный архитектор «Алтайкоммунпроекта» Андрей Геттих и архитектор компании «АльфА-Проект» Вадим Ломакин.

По утверждению администрации, при исключении руководствовались личными заявлениями, невозможностью совмещать свою основную деятельностью с работой в совете и предложениями городского комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Примечательно, что один из выбывших членов – архитектор Алексей Квасов – узнал о своем исключении спустя почти месяц, притом от своих коллег-архитекторов. При этом сам он не изъявлял намерения покинуть совет. Об этом он рассказал «Банкфаксу». Таким образом, для него единственной возможной версией остается исключение по инициативе профильного комитета мэрии. Источники считают, что такое решение связано с его критикой в адрес спорных архитектурных проектов, которые реализуются в Барнауле.

Примечательно, что, несмотря на такие кадровые изменения, Сергей Демин, который находится под арестом, сохранил пост председателя градосовета. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в соответствии с положением о совете, в нем председательствует замглавы города по градостроительству и земельным отношениям. Поскольку он еще не освобожден от соответствующей должности в структуре городской администрации, то и оснований для смены председателя на данный момент нет, пояснили в мэрии.

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Демина связано с разбирательством в отношении гендиректора АО «Барнаулкапстрой» Александра Канакова. Обыски прошли у него на работе и по месту жительства. Следствие считает, что с июля по сентябрь 2019 года Канаков получил лично от директора некоего ООО 3 млн рублей. В обмен на это гендиректор БКС должен был дать указание своим подчиненным и сотрудникам, дабы те надлежащим образом, не чиня препятствий, провели приемку работ, которые неназванная компания выполнила в рамках договора подряда и строительства. Деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный подозреваемому банковский счет. Сергей Демин же, по предварительной версии следствия, будучи в сговоре с Канаковым, в 2019 году получил от руководителя одного из ООО взятку в размере 2,9 млн рублей. 16 марта 2020 года при поддержке сотрудников ФСБ Демин был задержан. Теперь его, как и Александра Канакова, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).