Велокоманда Lotto Soudal разделит гонщиков на группы

Ради уменьшения риска заражения коронавирусом руководство и врачи велокоманды Lotto Soudal разделят велогонщиков и персонал на три группы, когда начнётся подготовка к возобновлению сезона. Каждая из групп будет оставаться в одной стране как можно дольше и использовать как можно меньше мест для размещения персонала и оборудования.

Если перестроенный календарь велогонок не будет меняться, то три Гранд-тура должны пройти в течение 71 дня, иногда перекрывая друг друга. Команда будет разделена на группы в соответствии с тем, в каких Гранд-турах гонщики будут принимать участие.

Йенс Де Декер, врач команды Lotto Soudal в интервью Sporza рассказал:

«Мы начали думать, как уменьшить риски при возвращении в гонки. Поэтому мы создали систему — разделить 28 гонщиков команды на три группы, базируясь на участии в трёх Гранд-турах. Каждая из групп будет следовать своим гонкам календаря вместе с персоналом, и так будут работать в ближайшие месяцы. Гонщики также должны делить номера в отелях с одними и теми же людьми.

Цель – свести ротацию между группами к минимуму. Чем меньше контактов, тем, по умолчанию, меньше шансов заразиться. Конечно, мы останемся гибкими в этом отношении. Если кому-то придётся покинуть группу, то прежде, чем его заменит другой гонщик, он пройдёт серию тестов. Каждый день будем спрашивать гонщиков о самочувствии, проводить проверки.

Нам надо проверить, как работают тесты. Всё зависит от страны. Нам придётся адаптироваться. Но последнее слово всегда за местными властями.

Теоретически сейчас всё выглядит отлично и кажется выполнимым, потому что у нас достаточно персонала. В любом случае, мне кажется, это лучший способ как можно безопаснее начать подготовку к гонкам».