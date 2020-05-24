КАК ШВЕЦИЯ ОБОШЛАСЬ С КОРОНОЙ

Швеция — одна из немногих стран, избравшая свой путь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Королевство не стало закрываться на глухой карантин и положилось на добровольно предпринимаемые жителями меры по изоляции.

Почему шведы решились себе подобное позволить, как на самом деле выглядит шведский план, и какие результаты он пока что приносит? Давайте разбираться. По демографическим, экономическим и политическим показателям Швеция была одной из самых готовых к эпидемии стран. В рейтинге Университета Джонса Хопкинса, оценивающем подготовленность стран к самым разнообразным опасностям здоровью, Швеция занимает седьмое место в мире и третье по Европе — после Великобритании и Нидерландов.

В сети хотят такие мемы о том, что шведы практиковали социальное дистанцирование задолго до пандемии COVID-19. 52 процента шведских домохозяйств состоят из одного человека — существенно больше, чем в среднем по Европе (33 процента), плотность населения — 23 человека на квадратный километр (159-ая в мире).

Помимо этого, последние десять лет в Швеции быстро росла доля людей, регулярно работающих удаленно. По некоторым данным, к 2018 году она стала первой в Европе: согласно опросу, доля работающих из дома составила 20 процентов, а периодически к «удаленке» прибегало 68 процентов опрошенных шведов.

Так что когда в страну пришла эпидемия, нарастить этот параметр им не составило особенного труда: после рекомендаций правительства в середине марта, более 90 процентов сотрудников крупных стокгольмских компаний перешли на удаленную работу.

Немаловажно также и то, что шведы, как и другие жители стран Северной Европы больше всех в мире доверяют государственным институтам и друг другу. В марте 2020 года 74 процента опрошенных шведов доверяли Агентству общественного здравоохранения, а 53 процента доверяли лично Андерсу Тегнеллу — главному государственному эпидемиологу страны. Шведские граждане ожидают, что их правительство даёт разумные рекомендации и готовы им следовать.

Первый привозной случай коронавируса в Швеции был зарегистрирован 28 февраля — месяц с лишним после начала локдауна в Ухане и на фоне уже разгоняющейся эпидемии в Италии. 10-го марта шведские власти подняли уровень риска прямой передачи вируса до максимального — число подтвержденных заболеваний в стране к этому моменту было уже 345.

11-го числа ВОЗ признает коронавирусную инфекцию пандемией, а в Швеции уже умирает первый больной. Неделю спустя шведские власти признают, что болезнь начала передаваться между жителями Стокгольма. 12-го мая, число заболевших в Швеции перевалило за 27 тысяч, а умерших уже больше трех тысяч.

Давайте посмотрим, что именно запретили шведские власти:

• 27 марта (16-й день с первой смерти в стране) — мероприятия на 50+ человек;

• 31 марта (на 20-й день) — посещение домов престарелых: как признают чиновники, с опозданием, уже приведшим к увеличению числа смертей в полтора раза;

• также 31 марта — путешествия внутри страны.

• 24-го марта бары и рестораны обязали контролировать число посетителей, дистанцию между столиками, запретить пить у стойки, убрать «шведские столы». Часть кафе и ресторанов, впрочем, все равно закрылись — посетителей стало намного меньше.

При этом:

• Закрылись или приостановили работу многие предприятия, в том числе заводы «Вольво» и «Скания»;

• Закрылась часть кинотеатров и музеев;

• Многие магазины сократили часы работы;

• Не закрылись кампусы университетов — хотя все перешли на дистанционное обучение после того, как власти это порекомендовали;

• Продолжают работать детские сады и начальные школы, хотя из-за пандемии родителям позволили оставить детей дома без риска санкций (в Швеции за прогулы карают штрафами или даже исключением); Вот что пишет Дмитрий, житель Стокгольма:

«В школах и садах детей теперь не пускают даже с минимальными соплями (раньше вообще без проблем). Просят оставлять и забирать только на улице. Еще им объясняют про вирус (в школе как минимум) и учат правильно мыть руки. В остальном без изменений»

• Не запрещено передвижение по городу. Министр иностранных дел Анн Линде объяснила журналистом это решение так: «Людям нужно выходить из дома, так как взаперти повышается риск депрессии, домашнего насилия и злоупотребления алкоголем». Но шведы все равно минимизировали свою уличную активность: в эпицентре шведской эпидемии, Стокгольме, она уменьшилась на 75 процентов, а поездок по главному туристическому направлению Стокгольм-Готланд на Пасху было на 96 процентов меньше, чем в прошлые годы;

• Ношение масок в перечень рекомендаций не входит и ими мало кто пользуется;

• Шведы не стали закрывать государственные границы, считая, что передвижения внутри стран вносят больший вклад в распространение вируса.