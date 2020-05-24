В Стамбуле накануне запустили больницу с самым крупным отделением реанимации в Европе

Башакшехирская городская больница названа «Сосна и сакура» в знак дружбы между Турцией и Японией. В официальной церемонии запуска медучреждения принимали участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передаёт ТАСС.

«Я искренне надеюсь, что больница, которой было дано символическое для Японии имя «Сакура», хорошо послужит всем жителям Стамбула», — отметил Абэ. Глава японского правительства также подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с Турцией в деле совместной борьбы с новым коронавирусом.

Турецкий лидер в свою очередь заявил, что Стамбул «шаг за шагом превращается в один из признанных международных центров здравоохранения». «В период, когда на фоне пандемии системы здравоохранения многих стран мира переживают глубокий кризис, Турция и Япония являются примерами успешной борьбы с коронавирусом», — заявил Эрдоган.

Башакшехирская городская больница, которая расположилась на площади в 789 тыс. кв. метров, может одновременно разместить 2 тыс. 682 пациента. Её оснастили 725 смотровыми, 28 родильными комнатами, 90 операционными и 426 койками для интенсивной терапии, число которых может быть увеличено в любой момент. Кроме того, 50% энергетических потребностей медучреждения обеспечиваются его собственными ресурсами посредством систем регенерации энергии. Корпуса построены с учетом сейсмической обстановки в стране и оснащены сейсмопротекторами, повышающими устойчивость зданий к землетрясениям.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 152 тыс.