В Москве произошла перестрелка во дворе жилого комплекса с использованием автоматов

На юге Москвы, на территории жилого комплекса «Ясный», произошла перестрелка с использованием нескольких видов оружия, в том числе автомата. Участники конфликта скрылись с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, мужчины уехали на Mercedes-Benz, Ford и Toyota. В конфликте участвовали не менее 8 человек. В городе объявили план «Перехват».

Как пишет телеграм-канал Mash, на месте нашли гильзы от травматического пистолета и автомата. Собеседник ТАСС сказал, что стрельба могла вестись из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе главка столичной полиции подтвердили факт перестрелки в районе Каширского шоссе. Участников конфликта ищут. В СК добавили, что следователи ГСУ Москвы выехали на место стрельбы.

Baza утверждает, что очевидцы видели, как в один из автомобилей погрузили раненого человека. Полиция, по данным телеграм-канала, разыскивает пять машин. Канал Life Shot утверждает, что трех человек после стрельбы в ЖК «Ясный» уже задержали. Один человек пострадал — дробь попала ему в живот. Об этом каналу сообщил источник в правоохранительных органах. Как пострадавший пояснил полицейским, на месте стрельбы он оказался случайно — хотел снять квартиру.

Baza добавляет, что раненым оказался некий 37-летний Николай Седов. Его нашли полицейские недалеко от эпицентра событий — он пытался сбежать и спрятался на территории автобусного парка. Сейчас с ним пытаются пообщаться правоохранители, но он упорно молчит.

Представитель столичного главка СК России Юлия Иванова подтвердила РИА «Новости», что ранение получил один человек. По данному факту следственными органами главного следственного управления следственного комитета РФ по городу началась доследственная проверка.