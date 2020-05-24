Ученые рассказали, какой и в каком количестве сок самый полезный для детей

Считается, что соки должны обязательно входить в детское питание. Однако недавние исследования указывают на то, что порой соки могут представлять опасность для детей, которые употребляют их в избытке. Главная тому причина — сахар, который содержится и в натуральных соках.

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В 2017 году Американская ассоциация педиатров дала рекомендации о том, что малышам до одного года давать соки не стоит. Детям постарше соки в больших количествах могут быть вредны, так как это приводит к набору веса и разрушению зубов.

То есть, американские педиатры не рекомендуют увлекаться соками. Даже апельсиновый, яблочный и виноградный соки — не такие полезные, как многие считают.

По мнению некоторых исследователей, проблема даже не сахаре и калориях. Как сказал американский педиатр Ванда Абро, многие родители почему-то считают, что соки полезнее фруктов. Но в действительности для детей фрукты полезнее.

Дело в том, что во фруктах есть клетчатка, которой нет в соках. А, как известно, клетчатка способствует пищеварению.

Поэтому соки насыщают в меньшей степени, чем фрукты. Ребенок не наедается соками и может пить их в большом количестве.

Мэтт Хаймер, педиатр из Детского госпиталя штата Колорадо, считает, что даже консервированные или замороженные фрукты гораздо полезнее сока.

При этом Абро отмечает, что нельзя запрещать детям пить соки, но употреблять их следует в небольших дозах.

Важно, чтобы это были именно соки, а не сладкие напитки «на основе соков».

Американская ассоциация педиатров рекомендуют сок для детей в таких дозах:

— никакого сока для младенцев до 1 года;

— не более 100 г сока в день для детей до 4 лет;

— не более 150 г сока в день для детей до 6 лет;

— не более 200 г сока в день для детей от 6 лет.

Также медики советуют давать детям сок только из чашек, а не через трубочку или из бутылки. Это снижает риск разрушения зубов.

Американские педиатры представили рейтинг полезности соков для детей.

— Морковный, гранатовый и томатный соки — повышают уровень гемоглобина и богаты витамином С

— Яблочный, апельсиновый и грушевый сок полезны для работы сердца и иммунной системы

— Персиковый сок полезен для пищеварения.

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