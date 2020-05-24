Среди работников барнаульского магазина Леруа Мерлен выявили случаи COVID-19

У работников магазина строительных товаров «Леруа Мерлен» в Барнауле был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на оперативный штаб Алтайского края.

По данным источника, два сотрудника магазина «Леруа Мерлен» на Павловском тракте, 192 «А» заразились COVID-19. Уточняется, что их вместе с коллегами, которые с ними контактировали, отправили на изоляцию. Всего от работы было отстранено 11 человек, которым также выдали предписание об обязательном карантине. При этом магазин продолжает работать, но с ограничениями: как сообщили ИА «Банкфакс» покупатели, теперь в торговую точку пускают только в масках, хотя раньше это требование соблюдалось не слишком строго.

Напомним, что сеть «Леруа Мерлен» в Барнауле продолжала работать в период эпидемических ограничений, поскольку она подпадает под перечень исключений. Многие горожане обращали на это внимание в соцсетях, говоря, что у таких магазинов большой наплыв покупателей, которые во время нерабочих дней решили заняться ремонтом.

Отметим, что на других алтайских предприятиях также были зафиксированы вспышки коронавируса. Так, вспышка COVID-19 в регионе зафиксирована в «Сибирской генерирующей компании», на Барнаульском пивоваренном заводе, руднике «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе и на предприятии «Кучуксульфат» в Благовещенском районе и других.