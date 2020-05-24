Предсказательница Джин Диксон: в 2020 году состоится битва между добром и злом

Американская провидица Джин Диксон предсказала то, что на президента Кеннеди будет совершенно покушение. А еще она увидела, что в 2020 году состоится «битва между добром и злом». Эта битва затронет весь мир и станет решающей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. О том, что Джин имеет дар предвидения, стало ясно еще в детском возрасте. Об этом рассказал циганка-ясновидящая, которая и подарила девочке хрустальный шар. Спустя некоторое время Диксон предсказывала будущее многим знаменитым людям и даже политикам. Кроме того, она предсказала много очень важных событий, в результате чего и стала популярной во всем мире. Когда президент Рузвельт пригласил провидицу к себе, то она рассказала ему, что в скором времени произойдут грандиозные перемены не только в США, но и во всем мире. В особенности, изменится власть в Китае, который на тот момент являлся основным союзником США во Второй мировой войне. Предсказание Диксон сбылось в 1949 году, когда править Китаем начала Коммунистическая партия. Также Джин предсказывала и другие важные события, к числу которых можно отнести Культурную революцию, землетрясение в Таншань и даже смерть Мао Цзэдуна. Также у Диксон было пророчество, которое касалось 2020 года. Оно касается судьбы всего человечества. Провидица очень детально описала последний бой между добром и злом. Джин сказала, что в 2020 году восстанут Сатана, Лжепророк и Антихрист, которые и будут сражаться с людьми. Никто не сможет остаться в стороне от этой битвы и в результате во всем мире снова возродится вера в Бога. На данный момент самым ужасным событием 2020 года является пандемия коронавируса, против которого нет вакцины, лекарств. Вирус при этом продолжает мутировать и распространяться по всему миру. Имеет ли это отношение к словам Диксон и станет ли победа над невидимым врагом причиной возобновления веры в Бога?