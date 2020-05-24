Трамп заявил, что в США пытаются фальсифицировать выборы под предлогом COVID-19

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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонники дистанционного голосования в США стремятся организовать массовые фальсификации под предлогом распространения пандемии коронавируса. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают их (бюллетени) из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и «заставляют» людей подписывать», — заявил президент.

По словам Трампа, при такой технологии голосования комиссии склонны подделывать имена избирателей.

В США процедура проведения голосования утверждается властями отдельных штатов. В большинстве из них допускают голосование при помощи почты. За расширение такого варианта плебисцита ранее выступило руководство некоторых субъектов страны.

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