Трамп уверен, что Путин не хочет его победы на предстоящих выборах

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…
Илья Питалев/РИА «Новости»
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы на выборах. Об этом он сказал в интервью журналистке Шэрил Аткиссон в программе Full Measure.
«Я думаю, что я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет, чтобы я победил на выборах», — сказал американский лидер.
Трамп добавил, что Китай также не желает его победы.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок.
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