Турция стремится стать полярной державой

Об этом пишет агентство Анадолу.

«Турция с каждым годом осуществляет всё более эффективные проекты по проведению полярных исследований, причём её мощь растёт как в регионе, так и во всём мире», — заявил агентству Бурку Озсой, руководитель первого турецкого Центра полярных исследований при Стамбульском техническом университете.

Анадолу напоминает, что в апреле 2016 года турецкая команда исследователей впервые отправилась в Антарктиду, чтобы изучить влияние изменения климата. Команда состояла из 14 медиков, ботаников, геологов и океанографов из семи университетов.

Озсой сообщил, что турецкая Арктическая научная экспедиция создала временную полярную базу в Антарктиде в 2019 году и что технико-экономические обоснования создания постоянной базы сейчас находятся на завершающей стадии.

«Если всё пойдёт по плану, то наша цель — создать научную базу к 100-летию нашей республики (2023 году — ред.)», — сказал Озсой.

В то же время Эрсан Башар, морской учёный и руководитель антарктической научной экспедиции Турции 2020 года, добавил, что «ежегодные научные экспедиции и всё более масштабные проекты на полюсах укрепили полярную политику Турции».

Но, изучая и наблюдая последствия изменения климата, турецкие учёные также изучают коммерческие возможности и добычу природных ресурсов на полюсах.

Арктика имеет почти треть мировых запасов углеводородов, а Антарктида богата медью и железом, сказал Озсой.

Башар сказал, что Антарктида имеет огромный потенциал для сбора криля — небольшого ракообразного, который является богатым источником белка и омега-3 жирных кислот, используемых в качестве пищевых добавок или масляных капсул, а также для домашнего скота и корма для домашних животных.

«Сбор криля был бы важным источником дохода для Турции», — добавил Башар.

Башар сообщил, что некоторые турецкие фирмы осуществили значительные проекты, связанные со строительством и газовой промышленностью в странах, граничащих с Арктикой.

«Турция должна повысить свой статус наблюдателя в Антарктике, чтобы стать одной из стран, принимающих решения. Турция достигнет своей цели, увеличив свою научную мощь в Антарктике», — заключил Башар.