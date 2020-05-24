У центрі Луцька – акція «#СтопРеванш». ФОТО

В обласному центрі Волині відбувається акція «#СтопРеванш».

Акція розпочалася о 14:00 біля Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

«Ми збираємось дати свою оцінку першому (і єдиному?) року правління Зеленського. Дати оцінку йому, його міністрам, його Єрмаку, його олігархам, його реваншистам, його корупції, його «реформам», його владі. Зеленський став монархом у демократичній країні. Йому належить і виконавча, і законодавча, і судова гілки влади. Він ставить міністрів та прокурорів, призначає силовиків та директорів. Він і відповість за них усіх», — йдеться на сторінці події у фейсбуці.

Під стінами театру зібралися десятки активістів з плакатами.

Як відомо, подібні акції, присвячені річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента, відбуваються у столиці та 30 містах України.