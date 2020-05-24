Татарстан получит 13,6 млрд на поддержку из-за COVID-19. Это самая большая дотация среди регионов РФ

Правительство РФ выделило Татарстану более 13,6 млрд рублей на компенсацию из-за снижения доходов бюджета в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

56 российских регионов получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов.

В частности, кабмин выделил Татарстану более 13,6 млрд рублей, что является самой большой суммой дотации среди регионов России, пострадавших от пандемии. 9 млрд рублей получила Кемеровская область, 8 млрд выделено Республике Башкортостан.

«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.