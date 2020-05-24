«Помоги артистам, которые остались на улице»: Пригожин ответил на троллинг Шнурова

Продюсер объяснил свое высказывание о «тяжелом положении» российских артистов.

Музыканта и по совместительству члена Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергея Шнурова рассмешило обращение Иосифа Пригожина к государству, в котором он просит помочь артистам в период самоизоляции. Шнуров написал небольшое стихотворение, где высмеял «голодающего» продюсера и певицу Валерию. Иосиф Пригожин серьезно ответил на троллинг музыканта.

Продюсер объяснил, что сейчас тысячи музыкантов и людей творческих профессий остались без работы и денег. У них нет «подушки безопасности» в виде накоплений, также они не находятся на дотации у государства. Пригожин отметил, что не говорил о себе и обеспеченных звездах шоу-бизнеса. Он требует помочь тем артистам, которые, к примеру, только закончили ВУЗы или остались на улице, т.к. творчество было их хлебом.

«Ты теперь у нас депутат Государственной думы. Вот, позаботься, пожалуйста, об этих музыкантах, которые оказались на улице, о людях, которые, может, не успели добраться до вершины музыкального Олимпа, а только начали это делать», — заявил супруг Валерии.

Пост в поддержку артистов Иосифа Пригожина поддержали российские артисты. Среди них Анита Цой, Алсу, Наташа Королева.

К слову, Сергей Шнуров уже успел написать новый стишок в адрес Иосифа Пригожина. В этот раз он назвал продюсера «заступником за весь мир» и «матерью Терезой».

*Видео из Инстаграм-аккаунта Пригожина.

Это далеко не первый конфликт продюсера с лидером «Ленинграда». В 2018 году Пригожин пристыдил Шнурова за употребление нецензурной лексики. В разговоре с журналистом «Блокнота» он назвал современные концерты артистов публичной оргией, а также предложил ввести штраф 10 миллионов рублей за мат на сцене.