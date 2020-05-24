Ученые изучили воду на Марсе: результаты печальные

Ранее ученые заявляли, что вода на Марсе существует в привычном для нас состоянии, только напоминает она больше рассол по своему составу. Несмотря на явные различия, эксперты надеялись на возможность её применения, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Как выяснилось, марсианский «рассол» совершенно не подходит для использования. Основная проблема заключается в том, что жидкость изо льда и атмосферного пара способна существовать только несколько часов. Без воды Марс непригоден для жизни человека.Красная планета, где температура в среднем +40°С, имеет запасы воды только в виде льда. Также некоторое количество жидкости существует в виде пара. Из-за низкого давления (оно в 160 раз меньше, чем на Земле) жидкость сразу же становится паром. Переход в жидкое состояние происходит только лишь за счет содержащихся в ней солей. Ранее ученые заметили на поверхности планеты светлые потоки. Они подумали, что это остатки соли после испарения воды. Однако, как оказалось позже, то был песок. Ученые из Лунного и планетарного института в Хьюстоне определили, что существование соляного раствора возможно на 40% поверхности Красной планеты. Здесь важно отметить, что сохраняться в стабильном состоянии он может только в некоторые сезоны и только на протяжении 0,04% земного года (около шести часов). Температура при этом составляет ‒48°С, человек в таких условиях выжить не способен.Эксперты пришли к выводу, что живые организмы не могут существовать в условиях Марса. Возможно, некоторые существа обитали 4 млрд лет назад, когда климат был намного мягче. Тогда могли обитать микроорганизмы, питающиеся энергией неорганических соединений.